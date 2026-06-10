De la Espriella arremete contra el Gobierno de Petro y califica a Iván Cepeda de “impresentable”

En un enérgico pronunciamiento desde la capital de Bolívar, el aspirante a la presidencia Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas contra el Gobierno Nacional y los sectores de izquierda que actualmente dirigen el país. El líder político convocó a sus seguidores a dar una batalla democrática decisiva en las urnas para frenar lo que denominó el avance de un modelo destructor.

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En medio de su intervención ante la plaza pública, el candidato arremetió directamente contra la administración central y el senador oficialista, asegurando de forma tajante que el mandatario busca asegurar su continuidad a través de un sucesor:

“Vamos a ganarle a la política de la muerte impuesta por el régimen que pretende dejarnos a su heredero, el impresentable Iván Cepeda”, dijo De La Espriella.

El candidato presidencial aseguró que la Costa Caribe será determinante para derrotar los intereses del actual mandatario y de quienes pretenden dar continuidad a sus políticas. De la Espriella advirtió a los asistentes sobre los riesgos de mostrarse dubitativos o “tibios” frente a un contendor político que, según sus declaraciones, no dudaría en mantener a los colombianos bajo un régimen.

Finalmente, el líder de la campaña enfatizó que los compradores de votos se encuentran asustados ante el avance de su propuesta independiente. Asimismo, hizo un llamado directo a la ciudadanía para consolidar una mayoría que le ponga freno a las intenciones de permanencia del oficialismo, afirmando de manera tajante que no se dejarán engañar nunca más por quienes hoy gobiernan.