Capturan en Cartagena a alias La Flaca por el homicidio del líder social Guillermo Galviz

La Policía Nacional, capturo en Cartagena, a Daisy López, de 23 años, conocida en el mundo del crimen con el alias de “la flaca”, en cumplimiento de una orden judicial, emanada por ser una de las presuntas participes del homicidio del líder social Guillermo Galviz, ocurrido en el mes de abril del 2025.

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Luego de una investigación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y liderada por el grupo elite de la seccional de investigación criminal SIJIN, se puso en marcha el operativo para su captura. Fueron más de 20 policías, los que arribaron al sector “las maravillas”, del barrio Olaya Herrera, y materializaron el allanamiento a la vivienda donde ya tenían conocimiento se encontraba escondida alias “la flaca”.

Esta mujer era requerida mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, emanada del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

Los hechos investigados ocurrieron el 26 de abril de 2025, cuando perdió la vida el líder social Guillermo Arturo Galviz Plazas, quien recibió varias heridas con arma de fuego mientras se encontraba al interior de un vehículo en el barrio San Fernando.

Alias ‘La Flaca’, habría participado como coautora de este homicidio, al ser la encargada de la logística para el desarrollo de actividades ilícitas, actuando como “transportadora” del armamento usado para cometer este crimen.

De acuerdo con informacion oficial; investigadores de la SIJIN, desde hace mas de un mes venian siguiendo el rastro de esta mujer, quien constantemente cambiaba de vivienda y en los últimos meses, había cambiado su apariencia física, pintándose el cabello de color rojo.

Con esta captura, las autoridades avanzan en la investigación, que permitirá la captura de los otros implicados en este hecho.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena manifestó, “tenemos un equipo de investigación fortalecido, idóneo y altamente capacitado para hacer frente a las estructuras del crimen, desde la investigación judicial, desde la inteligencia. Esta captura, representa el profesionalismo de nuestros hombres y mujeres, que lograron determinar, la participación de esta mujer en este hecho tan lamentable para Cartagena.”

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en lo corrido del año han sido capturadas 3.046 personas por diferentes delitos, de las cuales 41 corresponden al delito de homicidio y 348 al porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, han sido incautadas 303 armas de fuego ilegales.