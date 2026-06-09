Alcalde Dumek Turbay lidera plan para solucionar crisis energética en las Islas del Rosario

Con soluciones concretas y compromisos con fechas definidas, el alcalde Dumek Turbay Paz lideró una jornada histórica de trabajo en Isla Grande, en Islas del Rosario, junto a todo su gabinete distrital, escuchando a la comunidad y anunciando acciones inmediatas para atender necesidades prioritarias de los habitantes de este territorio insular.

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La principal respuesta de la Administración Distrital se centró en la crisis energética que afecta a la comunidad, la cual ha permanecido durante más de 17 noches y cuatro días sin servicio de energía eléctrica.

Esto debido a las fallas técnicas de una planta de energía solar entregada por el Gobierno Nacional hace pocos meses; lo que motivó que el alcalde Dumek Turbay se comprometiera en invertir en una planta para dar energía a Islas del Rosario tras ese proyecto fallido del Gobierno nacional.

En diciembre de 2025, con la presencia del presidente Gustavo Petro y Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, el Gobierno inauguró la Central de Generación Eléctrica de Isla Grande, ubicada en el Archipiélago de las Islas del Rosario. Sin embargo, a menos de seis meses de su instalación, hoy es descrito por la misma comunidad como “un proyecto inconcluso, fallido y fracturado”.

Ante esta situación, el alcalde Dumek Turbay anunció que el Distrito ya adquirió una nueva planta eléctrica que servirá como respaldo para garantizar la continuidad del servicio y evitar que las familias vuelvan a enfrentar prolongados periodos sin energía.

“Sabemos lo que significa para una comunidad pasar días y noches enteras sin energía. Por eso tomamos decisiones y actuamos. Ya adquirimos una planta que permitirá respaldar el sistema y garantizar un servicio más estable para nuestros habitantes mientras avanzamos hacia una solución definitiva”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La inversión, cercana a los 300 millones de pesos, permitirá que la nueva planta entre en funcionamiento como soporte del sistema energético existente, especialmente cuando la infraestructura solar no pueda cubrir la demanda requerida.

Adicionalmente, el Distrito avanzará en la búsqueda de un socio estratégico que permita operar de manera eficiente la infraestructura energética instalada en el territorio insular, garantizando sostenibilidad y continuidad en la prestación del servicio.

Ambulancia náutica y otros compromisos integrales para Isla Grande

La visita institucional también permitió consolidar una agenda de inversiones y acciones en distintos frentes para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En el sector salud, se anunció la disponibilidad permanente de una ambulancia náutica en el muelle con la dotación requerida para la atención de emergencias, así como el fortalecimiento del puesto de salud con personal médico, de enfermería e insumos. También se desarrollarán jornadas de vacunación, fumigación y una gran brigada integral con especialistas y profesionales de distintas áreas.

En materia deportiva, la Alcaldía Local 1 destinará recursos del Fondo de Desarrollo Local 2026 para la recuperación integral de la cancha principal de la comunidad, incluyendo adecuación del terreno, instalación de porterías, mallas, cerramiento e iluminación apoyada mediante paneles solares.

Asimismo, a través del IDER, el Distrito se comprometió a recuperar antes del 15 de julio la cancha ubicada frente a la institución educativa, mediante labores de limpieza, cerramiento, adecuación de porterías, instalación de tableros de baloncesto y mejoramiento de la superficie deportiva.

En educación, la Secretaría de Educación avanzará en los ajustes presupuestales necesarios para intervenir la institución educativa de Isla Grande. Como medida inmediata, en un plazo de 45 días estará habilitado el comedor escolar con alimentación caliente para los estudiantes.

Además, la próxima semana se presentará el diseño del nuevo colegio y en las siguientes semanas se espera la confirmación de los recursos para una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos. La meta es iniciar las obras antes de finalizar el presente año.

Para la primera infancia, el Distrito avanzará en la adecuación de un jardín infantil destinado a la atención de niños entre los 0 y 5 años, mediante un convenio de cooperación con la comunidad que permitirá mejorar espacios de aprendizaje, alimentación y recreación.

Por otra parte, la Administración Distrital realizará estudios para fortalecer el sistema de almacenamiento y tratamiento de agua lluvia mediante la construcción de nuevas albercas que complementen la infraestructura existente y contribuyan a mejorar el acceso al recurso hídrico en la isla.

Durante la jornada el alcalde Dumek Turbay reiteró que Islas del Rosario seguirá siendo una prioridad para su gobierno y aseguró que cada compromiso adquirido contará con seguimiento institucional para garantizar su cumplimiento.

“Vinimos con todo el gabinete porque queremos resolver problemas, asumir compromisos y cumplirlos. La comunidad necesita respuestas y eso es precisamente lo que estamos construyendo junto a ellos: soluciones reales para mejorar su calidad de vida”, concluyó el mandatario.