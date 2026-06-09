Concejo de Cartagena evaluó informe de Planeación y analizó situación en Pasacaballos

Continuando con el cronograma de presentación de informes, el Concejo Distrital recibió a la Secretaría de Planeación Distrital, que presentó el balance de gestión con corte al primer semestre de 2026, destacando avances en ordenamiento territorial, Sisbén IV y contratación.

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La dependencia informó que el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027” registra un avance acumulado del 52,32%, ubicado por los indicadores técnicos de la administración en un nivel de eficacia medio.

En cuanto a los instrumentos de planificación urbana, el reporte señala que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) alcanzó un 70% de avance tras la finalización de las etapas de diagnóstico y evaluación. Por su parte, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico presenta un 89% de avance, quedando pendiente su presentación ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, una vez atendidas 87 observaciones del Ministerio de las Culturas.

Finalmente, en el componente social y contractual, el informe detalla la viabilización de 275 proyectos territoriales, el registro de 835.703 personas en la base del Sisbén IV y una ejecución contractual acumulada de $21.959.257.718 por parte de la Secretaría de Planeación, concentrada principalmente en la modalidad de prestación de servicios.

Sesión informal: Pasacaballos

El concejal Armando Córdoba solicitó declarar sesión informal para escuchar a la edilesa de la localidad, Arinda Gándara, quien señaló que Pasacaballos, comunidad afrodescendiente de más de 21.000 habitantes, enfrenta una grave crisis en materia de salud, seguridad e impacto ambiental, derivada de actividades industriales en la zona, evidenciada tras un reciente accidente.

La edilesa advirtió sobre la falta de garantías, planes de contingencia y claridad frente a los responsables de los daños, por lo que hizo un llamado urgente a entidades como DIMAR, ANLA y el Ministerio de Transporte para que rindan cuentas sobre los controles y licencias otorgadas a las empresas operantes. Asimismo, reiteró la necesidad prioritaria de construir un hospital en el corregimiento y solicitó al Concejo promover un debate de control político y una audiencia pública para tomar acciones concretas.

Al término de la intervención, la concejal Laura Díaz calificó como “apremiante y urgente” la construcción de un centro hospitalario en Pasacaballos, señalando que la falta de infraestructura en salud y los recientes incidentes industriales representan un riesgo inminente para la comunidad.

Asimismo, propuso la creación de una comisión accidental, articulada desde la Comisión Tercera, para establecer una mesa de trabajo técnica e interinstitucional que permita atender esta deuda histórica con el corregimiento.

El concejal Armando Córdoba propuso la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para abordar la situación de Pasacaballos, una de las zonas industriales más importantes del Distrito.

Recordó experiencias previas en las que este tipo de espacios permitieron destrabar proyectos de infraestructura, como el Box Culvert de La Palmera, destacando la participación de entidades de control, el Gobierno Nacional y la administración distrital. Señaló que, pese a su aporte económico al desarrollo de Cartagena y del país, Pasacaballos enfrenta graves problemáticas sociales, ambientales y de acceso a servicios de salud, especialmente la ausencia de un hospital acorde a sus necesidades.

De igual forma, los concejales Carlos Barrios y Johan Correa se refirieron a la situación de Pasacaballos tras los recientes hCulvertue han generado preocupación en la comunidad. Barrios destacó que la administración distrital ya adelanta inversiones sociales en el corregimiento, como la construcción de un megacolegio, el mejoramiento de vías y escenarios deportivos, y la disposición para avanzar en proyectos como el hospital. Además, reiteró la necesidad de revisar los permisos de empresas y protocolos de seguridad industrial, con participación de entidades como DIMAR, ANLA y organismos de control.

Por su parte, el concejal Correa insistió en la importancia de vincular a la mesa de trabajo a autoridades como la Capitanía de Puerto y el Ministerio de Trabajo, advirtiendo sobre posibles irregularidades en actividades industriales como astilleros informales, y alertó sobre el impacto social y laboral que podría generarse si no se regulan adecuadamente estas operaciones.

Aguas de Cartagena

El concejal Carlos Barrios reiteró su posición crítica frente a la empresa Aguas de Cartagena, señalando presuntos incumplimientos contractuales que han sido objeto de múltiples debates de control político en los últimos años.

Recordó los ejercicios de control político en los que se advirtieron posibles irregularidades en la operación del servicio de acueducto y alcantarillado, y sostuvo que decisiones recientes de la administración distrital estarían relacionadas con dichos incumplimientos.

Barrios cuestionó el manejo de recursos asociados a la operación de la empresa, que superarían los 800 mil millones de pesos, e insistió en la necesidad de esclarecer su destinación, incluyendo componentes de crédito y recuperación de capital.

Asimismo, señaló que existen informes de auditoría forense y pronunciamientos de la Contraloría que evidencian hallazgos relevantes, por lo que pidió la intervención de los entes de control para esclarecer la situación.