A la cárcel pareja señalada de liderar el tráfico local de estupefacientes en Turbaco

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centros carcelarios a una pareja, presuntamente responsable de comercializar estupefacientes en el municipio de Turbaco (Bolívar).

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La decisión judicial afectó a Jorge Luis Martínez Vergara, alias El Chepo, de 47 años; y a Mónica Patricia Cardales Mercado, alias La Gaga, de 43. Los dos fueron imputados por un fiscal de la Seccional Bolívar con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargo que no fue aceptado.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 14 de mayo en el barrio Paraíso de Turbaco. Allí, en medio de un allanamiento realizado por la Policía Nacional, fueron capturadas las dos personas, debido a que en la vivienda se encontraron diferentes cantidades de cocaína y marihuana, listas para ser comercializadas; además de dinero en efectivo que estaría relacionado con el tráfico local de las sustancias ilícitas.