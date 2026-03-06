Niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico están a tres metros de la cota de desbordamiento

Las lluvias al interior del país han provocado un aumento significativo en los niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico. Esta medida ya alcanza los casi seis metros y solo quedan otros tres para alcanzar la cota de desbordamiento en la estación de San Pedrito.

Caracol Radio conoció que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico ha emitido varias alertas por “máximo absoluto”, es decir, que los niveles del río Magdalena superan los que normalmente se registran en esta época del año.

“Lo que nos preocupa prácticamente es el desinterés que ha tenido el gobierno nacional con las obras de mitigación de riesgo que tienen que hacerse en el sur del departamento del Atlántico y de concluir las obras del megaproyecto del Canal del Dique”, manifestó Gustavo De la Rosa, líder del sur del Atlántico.

Autoridades hacen monitoreo preventivo

Las autoridades mantienen una alerta preventiva y seguimiento a las condiciones climáticas en regiones que aportan caudal al río, como Antioquia, Córdoba y la región Andina, así lo indicó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico.

“En el mes de febrero o marzo, en promedio el río tiene un nivel de 4 o 5. Hoy tenemos un nivel de 5.91. Eso quiere decir que estamos muy por encima del promedio del nivel del río para esta época”, manifestó.