Abelardo de la Espriella llama a mantener la frase “Firmes por la Patria” y la camiseta de campaña

Desde Cartagena, el candidato presidencial hizo un llamado enérgico a todos sus seguidores para que sigan usando la frase “Firmes por la patria” y utilizando la camiseta que le ha dado el reconocimiento desde el primer día de su campaña. La declaración se produjo luego de que se conociera una determinación judicial proveniente de la capital de la República, la cual restringe el uso de los distintivos de su campaña política.

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Ante la decisión de la justicia, el líder político cuestionó fuertemente la medida y se plantó de manera tajante:

“Un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir ‘Firme por la Patria’, nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular ‘Defensores de la Patria’, nos ha prohibido hacer el símbolo de ‘Firmes por la Patria’ ... Cada celular, cada camiseta de la selección que use, cada video que suban diciendo ‘Firme por la Patria’ es un grito de libertad”, señaló De La Espriella.

Como estrategia de respuesta ciudadana y de resistencia digital, convocó a sus simpatizantes a inundar las plataformas virtuales con los emblemas de la campaña. Pidió expresamente que se comparta el himno de la colectividad, sus canciones oficiales y que se publique de manera masiva el logo en los estados de telefonía móvil y redes sociales como un mensaje de respaldo al movimiento mientras sus apoderados resuelven los respectivos recursos jurídicos en los tribunales.