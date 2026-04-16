Mexicano buscado por pornografía infantil fue detectado en aeropuerto de Cartagena

Un ciudadano mexicano requerido mediante circular roja fue detectado por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, durante los procedimientos de control migratorio de ingreso al país. De inmediato, el extranjero fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), que adelanta los trámites correspondientes para su judicialización.

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El caso se presentó cuando la autoridad migratoria adelantaba el procedimiento a pasajeros de un vuelo procedente de México. Al revisar la información en los sistemas internacionales, los oficiales evidenciaron que el viajero tenía vigente una solicitud de localización y detención por el delito de pornografía infantil por parte de autoridades de Estados Unidos.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de estos controles en la estrategia de seguridad del país. “El control migratorio riguroso hace parte de la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas acciones nos permiten detectar personas requeridas por la justicia internacional y proteger a la ciudadanía”, señaló.

La Directora también indicó que este tipo de acciones se acompañan con otros operativos en distintos puntos de la ciudad de Cartagena: “Estamos fortaleciendo las acciones de verificación migratoria en esta y otras ciudades, y articulando acciones con las demás autoridades para garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir delitos que atenten contra la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Migración Colombia informó que en lo corrido de este año ha detectado más de 30 alertas de Interpol en puestos de control migratorio, mientras que durante 2025 la cifra superó las 100 notificaciones, lo que evidencia el fortalecimiento de los mecanismos de verificación y cooperación internacional.

Investigaciones recientes en sitios de alta afluencia de turistas como el centro histórico de Cartagena y la Torre del Reloj, registran presencia de menores de edad que podrían ser objeto de situaciones relacionadas con turismo con fines de explotación sexual, redes de proxenetas y pornografía infantil, así como denuncias por inmuebles en los que se organizarían encuentros de tipo sexual por parte de ciudadanos extranjeros, ante lo cual se realizan operativos de verificación migratoria y campañas de sensibilización contra este flagelo.