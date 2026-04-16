Más de 173.000 adultos mayores en Bolívar recibirán tercer ciclo de transferencias de Colombia Mayor

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo: “Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”. La entidad beneficiará a 173.492 personas mayores en Bolívar, e invertirá para este ciclo 39.468 millones de pesos en la región.

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“El inicio de estas transferencias hace parte de una promesa y de una apuesta del corazón de nuestro presidente, Gustavo Petro. Más de 173.000 personas mayores en Bolívar recibirán su transferencia monetaria de Colombia Mayor, que será entregada directamente a nuestros abuelos y abuelas a través del operador SuperGiros, con presencia en todo el departamento”, dijo la gerente regional, María Alejandra Benítez.Prosperidad Social cumple la meta nacional del Gobierno del presidente Gustavo Petro de beneficiar a cerca de 3 millones de personas mayores con el bono pensional, fortaleciendo su protección social y mejorando su bienestar y calidad de vida.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales a nivel nacional:

Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV. Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

https://onx.la/chwp. Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

A nivel regional: