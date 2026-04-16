Más de 173.000 adultos mayores en Bolívar recibirán tercer ciclo de transferencias de Colombia Mayor
La jornada de entrega inicia el 17 de abril y finaliza el 4 de mayo
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo: “Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”. La entidad beneficiará a 173.492 personas mayores en Bolívar, e invertirá para este ciclo 39.468 millones de pesos en la región.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
“El inicio de estas transferencias hace parte de una promesa y de una apuesta del corazón de nuestro presidente, Gustavo Petro. Más de 173.000 personas mayores en Bolívar recibirán su transferencia monetaria de Colombia Mayor, que será entregada directamente a nuestros abuelos y abuelas a través del operador SuperGiros, con presencia en todo el departamento”, dijo la gerente regional, María Alejandra Benítez.Prosperidad Social cumple la meta nacional del Gobierno del presidente Gustavo Petro de beneficiar a cerca de 3 millones de personas mayores con el bono pensional, fortaleciendo su protección social y mejorando su bienestar y calidad de vida.
Canales oficiales de Prosperidad Social
Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales a nivel nacional:
- Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.
- Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.
- Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.
A nivel regional:
Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.Dirección: Manga, Avenida Jimenez #17-48Correo: bolivar@prosperidadsocial.gov.co
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...