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16 abr 2026 Actualizado 22:31

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Más de 173.000 adultos mayores en Bolívar recibirán tercer ciclo de transferencias de Colombia Mayor

La jornada de entrega inicia el 17 de abril y finaliza el 4 de mayo

Más de 173.000 adultos mayores en Bolívar recibirán el tercer ciclo de transferencias de Colombia Mayor

Más de 173.000 adultos mayores en Bolívar recibirán el tercer ciclo de transferencias de Colombia Mayor

Más de 173.000 adultos mayores en Bolívar recibirán el tercer ciclo de transferencias de Colombia Mayor

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo: “Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”. La entidad beneficiará a 173.492 personas mayores en Bolívar, e invertirá para este ciclo 39.468 millones de pesos en la región.

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“El inicio de estas transferencias hace parte de una promesa y de una apuesta del corazón de nuestro presidente, Gustavo Petro. Más de 173.000 personas mayores en Bolívar recibirán su transferencia monetaria de Colombia Mayor, que será entregada directamente a nuestros abuelos y abuelas a través del operador SuperGiros, con presencia en todo el departamento”, dijo la gerente regional, María Alejandra Benítez.Prosperidad Social cumple la meta nacional del Gobierno del presidente Gustavo Petro de beneficiar a cerca de 3 millones de personas mayores con el bono pensional, fortaleciendo su protección social y mejorando su bienestar y calidad de vida.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales a nivel nacional:

A nivel regional:

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.Dirección: Manga, Avenida Jimenez #17-48Correo: bolivar@prosperidadsocial.gov.co

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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