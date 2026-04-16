El Valle del Cauca presenta prioridades de inversión a candidatos presidenciales

El sector público y privado se unieron para construir un documento con el que señalan las prioridades del departamento para que sean tenidas en cuenta en el próximo plan de desarrollo de la nación.

Durante dos meses empresarios, gremios económicos, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle se reunieron para construir un documento que prioriza 12 proyectos e inversiones en el Valle del Cauca, el cual será entregado a todos los candidatos a la presidencia. Se ha incluido temas de educación, salud e infraestructura.

La idea, según expresó la gobernadora Dilian Francisca Toro, es que los candidatos estén bien informados de qué es lo que necesita el departamento.

Resaltó la mandataria que uno de los proyectos de mayor relevancia en el que tiene que invertir el Gobierno nacional es el Tren de Cercanías “si el Gobierno nacional quisiera lo podría hacer de una vez, hacer las vigencias futuras, el CONPES y con eso nosotros podríamos arrancar nuestro Tren de Cercanías, también está la profundización del canal de Buenaventura, la vía Mulaló – Loboguerrero, el acueducto de Buenaventura. Proyectos para nosotros importantes como la seguridad, sabemos que hay un plan maestro para todo el país y para el Valle, la salud porque tenemos problemas muy graves por las deudas, además las EPS en el 90% en el Valle están intervenidas”, adicionó la gobernadora la importancia de la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la inversión en el aeropuerto de Buenaventura

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Juan Manuel Sanclemente director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, Ciev, señaló que la construcción de este documento interinstitucional busca garantizar que se destraben algunos proyectos, sea cual sea el resultado en las urnas en las próximas elecciones presidenciales, “esos proyectos por los cuales el próximo gobierno debiese iniciar el esfuerzo por el departamento del Valle del Cauca, destrabar el Tren de Cercanías, avanzar en proyectos de educación, en la recuperación del sistema de salud, entre otros proyectos importantes como el acueducto de Buenaventura”, anotó Sanclemente.

Entre tanto, el alcalde de Cali Alejandro Eder aseguró que, la mayoría de los proyectos que se presentan no es la primera vez, algunos tienen más de una década, por esta razón hacen un llamado a los candidatos para que desde ya asuman compromisos con el suroccidente.

“El próximo gobierno que llegue a la Casa de Nariño encontrará en nuestra ciudad y en el departamento un aliado comprometido y una agenda lista para ejecutarse. Lo que presentamos hoy no es una lista de iniciativas aisladas: son proyectos estratégicos que responden a los principales retos en infraestructura, competitividad, bienestar y sostenibilidad de la región”, afirmó el alcalde.

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Los doce proyectos lo componen el tema de seguridad donde los alcaldes solicitaron la inclusión de un Plan Maestro; tren de cercanías, modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la vía Mulaló – Loboguerrero; el dragado del Puerto y el acueducto de Buenaventura, además de la PTAR de Cañaveralejo en Cali.

En el tema de salud se solicita sostenibilidad y acceso efectivo a los servicios, que se amplíen los subsidios y créditos de vivienda y se fortalezca la cobertura en educación superior con la Universidad del Valle y la Universidad de Oriente.

En el caso particular de Cali, el alcalde Alejandro Eder, mencionó la necesidad de recuperar la infraestructura del colegio Santa Librada “queremos pedirle al nuevo mandatario que llegue a la Presidencia la renovación de Santa Librada, el primer colegio público de la ciudad. Durante décadas hemos escuchado promesas sobre su recuperación, pero no se han materializado. Nosotros ya estamos interviniendo dos bloques, pero necesitamos avanzar en la recuperación de los otros nueve”, precisó Eder.