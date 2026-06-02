Cayó ‘King Kong’, señalado de robar durante las horas pico en Palmira, Valle

Las autoridades capturaron a Sebastián Salazar, conocido con el alias de ‘King Kong’, señalado de participar en varios casos de hurto violento registrados en Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre estaría involucrado en al menos seis casos de hurto de motocicletas bajo la modalidad de atraco, utilizando armas de fuego para intimidar a sus víctimas. Los hechos más recientes ocurrieron en los barrios Parque de La Italia, Sesquicentenario y Las Américas.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, indicó que alias ‘King Kong’ es señalado dentro del proceso judicial como un actor delincuencial recurrente en el sector de Los Robles.

“Fue ubicado este hombre, natural de Cartago, quien a sus 20 años de edad ya registra antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado”, explicó la oficial.

Según la información recopilada por las autoridades, el presunto delincuente actuaba principalmente entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., horario en el que muchas de sus víctimas regresaban a sus viviendas tras culminar sus jornadas laborales.

Las investigaciones también apuntan a que alias ‘King Kong’ haría parte de la estructura delincuencial conocida como ‘Anti 300’. Sin embargo, las autoridades precisaron que existen otros casos que continúan en etapa de investigación y que podrían estar relacionados con el capturado.

La comandante de la Policía Valle reveló además que, en lo corrido del año, han sido capturadas 166 personas por el delito de hurto en el departamento, de las cuales 23 fueron detenidas en el municipio de Palmira.