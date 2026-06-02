Valle arrasó en el Nacional de Para Powerlifting y se quedó con el título general del certamen

El Valle del Cauca confirmó su poderío en el para powerlifting colombiano al coronarse campeón absoluto del Campeonato Nacional de Para Powerlifting 2026, certamen disputado entre el 24 y el 29 de mayo en Bogotá y que reunió a los mejores exponentes del país en el primer evento competitivo de la temporada.

La delegación vallecaucana cerró su participación con un balance de 20 medallas: 12 de oro, 4 de plata y 4 de bronce, resultado que le permitió superar a Bogotá y Córdoba, selecciones que completaron el podio general del campeonato.

Además del dominio en las pruebas individuales, Valle se convirtió en el gran protagonista de una de las novedades del certamen: la competencia por equipos. Por primera vez en un Campeonato Nacional se disputaron las categorías masculina, femenina y mixta, y en las tres el departamento se quedó con la medalla de oro.

La entrenadora departamental, Carmen Elisa Zuluaga, destacó el desempeño de sus deportistas y el cumplimiento de los objetivos trazados para esta competencia.

“Hemos venido desarrollando durante meses la preparación para este campeonato. Los muchachos estuvieron a la altura y con cada uno de ellos se logró el objetivo que teníamos presupuestado. Estuvieron dentro de sus marcas y tuvieron una participación muy satisfactoria”, afirmó.

El campeonato inició con las evaluaciones médico-funcionales, requisito indispensable para determinar la elegibilidad de los deportistas dentro del sistema de clasificación paralímpica. Posteriormente se desarrollaron los pesajes y las competencias en cada categoría.

Valle participó con una delegación de 16 atletas, integrada por seis mujeres y diez hombres, quienes lograron consolidar al departamento como la principal potencia nacional de la disciplina.

Entre los resultados más destacados estuvo la categoría de 49 kilogramos, en la que el Valle monopolizó el podio. Jhonny Andrés Moral se quedó con la medalla de oro, seguido por Brandon Camilo Valencia y Samuel Duván Soto, quienes obtuvieron la plata y el bronce, respectivamente.

También se proclamaron campeones nacionales David Miranda en los 54 kilogramos, Carlos Manuel Yajue en los 59 kg, Bryan Stiven Balanta en los 72 kg y Huber Mondragón en los 82 kg.

En la rama femenina, Natalia Cuero consiguió la medalla de plata en la categoría de 45 kilogramos, mientras que María Yamilet Murillo aportó una medalla de bronce para la delegación vallecaucana.

Zuluaga resaltó además que varios de los deportistas hacen parte actualmente de la Selección Colombia y continúan consolidando procesos de alto rendimiento con proyección internacional.

“Para nosotros es de gran orgullo contar con unos deportistas bastante fuertes. Varios de ellos son integrantes de la Selección Colombia de Para Powerlifting y seguiremos trabajando para mejorar marcas y continuar entregando los mejores resultados para el Valle del Cauca y para el país”, señaló la entrenadora.

Con este resultado, el Valle del Cauca reafirma su liderazgo en el para powerlifting nacional y comienza la temporada 2026 con una sólida base competitiva de cara a los próximos eventos del calendario colombiano e internacional.