Procuraduría pide a autoridades la máxima diligencia para capturar violador de niña indígena en Cali
El ente de control solicitó esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.
Luego de conocerse el lamentable caso del pasado 28 de mayo, de una niña indígena fuera víctima de violencia sexual en Cali, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, la Procuraduría pidió a las autoridades actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia.
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La Procuraduría General de la Nación solicitó a Bienestar Familiar informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.
Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.
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Juan Carlos Díaz
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