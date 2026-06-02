Procuraduría pide a autoridades la máxima diligencia para capturar violador de niña indígena en Cali

El pasado 28 de mayo una niña indígena fuera víctima de violencia sexual en Cali, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado.

Luego de conocerse el lamentable caso del pasado 28 de mayo, de una niña indígena fuera víctima de violencia sexual en Cali, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, la Procuraduría pidió a las autoridades actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia.

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La Procuraduría General de la Nación solicitó a Bienestar Familiar informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.

Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.

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