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16 abr 2026 Actualizado 18:14

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Gobernadora del Valle resalta experiencia de Ospina como médico tras su designación en la Nueva EPS

La mandataria destacó el papel del ex alcalde de Cali durante la pandemia del COVID 19 en la ciudad.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Erika

Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se refirió a la reciente designación de Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS.

La mandataria resaltando la trayectoria del ex alcalde de Cali como médico y su papel durante la pandemia del COVID 19 en la ciudad.

“Él vivió aquí el COVID y pienso que tiene las capacidades para poder desempeñar el cargo”, dijo Toro.

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Al ser consultada sobre la designación del ex alcalde de Medellín Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud, la gobernadora optó por no emitir declaraciones.

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