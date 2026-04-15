Valle del Cauca se prepara para la tercera edición de su maratón

La Gobernación del Valle del Cauca realizó este martes 14 de abril el lanzamiento oficial de la tercera edición de la Maratón del Valle 2026, una competencia que proyecta reunir a más de 7 mil corredores y que sigue posicionándose como uno de los eventos atléticos de mayor crecimiento en Colombia.

La carrera se disputará el próximo 2 de agosto en Cali y contará con tres distancias: 10K, 21K y 42K. El recorrido se mantendrá con salida desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, conservando su certificación con el sello de World Athletics, lo que garantiza estándares técnicos internacionales.

Uno de los aspectos destacados es que se trata de un circuito plano, lo que lo convierte en una prueba ideal para que los atletas busquen mejorar sus marcas personales. El tiempo máximo para completar el recorrido será de seis horas.

En cuanto a la logística, las pruebas de 42K y 21K iniciarán a las 5:30 a.m., mientras que la 10K comenzará a las 5:50 a.m. Los corredores deberán presentarse al menos una hora antes, y el calentamiento se realizará dentro del Centro de Eventos Valle del Pacífico, desde donde también se hará el llamado por distancias.

La entrega de kits se llevará a cabo el 31 de julio, entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m., y el 1 de agosto, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, la organización dispondrá de parqueaderos en el lugar de salida, ubicado en el kilómetro 15 de la vía Cali–Palmira, así como un servicio de transporte con salida a las 3:00 a.m. desde el Hotel Dann Carlton de Cali.

En materia de premiación, la Maratón del Valle 2026 entregará incentivos económicos en las distancias de 42K y 21K, tanto en la rama masculina como femenina, distribuidos por categorías de edad.

En los 42 kilómetros, en la categoría de 18 a 39 años, el primer lugar recibirá 10 millones de pesos, el segundo 5 millones, el tercero 3 millones, el cuarto un millón y el quinto 500 mil pesos. En la categoría de 40 a 49 años, el ganador obtendrá 3 millones, seguido de 2 millones para el segundo puesto, un millón para el tercero, 500 mil pesos para el cuarto y 300 mil para el quinto. Para la categoría de mayores de 50 años, el primer lugar recibirá 2 millones, el segundo un millón, el tercero 500 mil, el cuarto 300 mil y el quinto 200 mil pesos.

Para la distancia de 21 kilómetros, en la categoría de 18 a 39 años, el primer puesto será premiado con 5 millones de pesos, el segundo con 3 millones y el tercero con 2 millones. En la categoría de 40 a 49 años, el ganador recibirá 2 millones, el segundo un millón y el tercero 500 mil pesos. Mientras que, en la categoría de mayores de 50 años, el primer lugar obtendrá un millón de pesos, el segundo 500 mil y el tercero 300 mil. Por su parte, en la prueba de 10 kilómetros, los tres primeros lugares de cada categoría recibirán medalla distintiva y premios entregados por los patrocinadores.

El evento cuenta con el respaldo de marcas como Michelob Ultra, Joma, Gatorade, ProgreSer, Toning, Massy Motors Mazda, Windnova y el Hotel Dann Carlton, entre otros aliados.

Durante el lanzamiento, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó la importancia del evento como parte del desarrollo deportivo del departamento:

“la Maratón del Valle es una noticia muy importante para los Vallecaucanos, es volver a ratificar que para nosotros el deporte forma parte de la transformación social, que para nosotros el deporte es un orgullo, que lo hacemos con determinación, con disciplina, lo apoyamos, nuestro deporte en el Valle del Cauca es oro puro, no podía faltarnos la Maratón del Valle del Cauca, que es la pista verde más grande del mundo”, afirmó.

Como novedad para esta edición, se presentaron los tenis oficiales del evento, los Joma R2000, diseñados especialmente para la competencia e inspirados en sitios turísticos del departamento.

“Esta va a ser la primera Maratón que va a contar con tenis propios, tenis con los sitios turísticos del departamento del Valle del Cauca, estamos muy contentos con esta apuesta”, agregó la mandataria.

Por su parte, el director de la carrera, Joseba Gastaka, resaltó que mantener el mismo recorrido permitirá a los corredores compararse con sus registros anteriores.

“Que el recorrido se mantenga les permite a los corredores que han hecho la primera y segunda edición tener unos tiempos referentes para la competencia, que ese tiempo a abatir sea una motivación”

Con esta nueva edición, la Maratón del Valle continúa consolidándose como un evento que combina deporte, organización y proyección, en una apuesta por fortalecer el atletismo en la región y el país.