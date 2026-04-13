“El único candidato a la Presidencia que no respaldaría sería a De la Espriella”: Ape Cuello

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa - Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

El representante a la Cámara por el Cesar, Ape Cuello, reiteró que no respaldará al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y lo acusó de haber mentido sobre un supuesto intento de acercamiento entre ambos.

Según el congresista, el candidato habría asegurado la existencia de un intermediario que buscó concertar un encuentro, versión que Cuello desmiente y pide aclarar públicamente. “El único candidato a la Presidencia al que no respaldaría sería a Abelardo de la Espriella”, afirmó.

En ese sentido, lanzó un reto directo para esclarecer lo ocurrido. “Que señale el nombre del supuesto ‘razonero’ o intermediario que, según él, lo habría buscado para concertar un encuentro. Es importante que el país conozca la verdad”, sostuvo.

Cuello insistió en que se debe establecer con claridad el origen del supuesto contacto. “Que se esclarezca quién le envió razón a quién”, puntualizó.

En medio de la controversia, el representante también defendió su respaldo a iniciativas del Gobierno nacional. “He acompañado muchas iniciativas del actual Gobierno, decisiones de las cuales no me arrepiento, pues han estado orientadas a beneficiar al pueblo colombiano”, indicó.

Reafirmó que jamás apoyaría a un candidato “que presume sus riquezas y privilegios en un país donde la desigualdad y pobreza azotan a las familias colombianas”.

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