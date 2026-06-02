“No descansaremos hasta que haya justicia”, doloroso clamor de familia de mujer asesinada en Cali - Foto: familia

La familia de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, la mujer de 31 años hallada sin vida en un lote del barrio El Lido, en el sur de Cali, pidió a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del crimen.

María Olga Guevara, hermana de la víctima, recordó a Jenniffer como una mujer trabajadora, dedicada a su familia y sin problemas conocidos con otras personas.

“Era una mujer alegre, buena mamá, buena hermana, buena hija y buena amiga. No teníamos conocimiento de que tuviera problemas con nadie porque la pasaba trabajando. Salía muy temprano y regresaba a casa después de cumplir sus recorridos vendiendo café”, relató.

María Olga Guevara, hermana de la víctima, recordó a Jenniffer como una mujer trabajadora, dedicada a su familia. Foto: familia Ampliar María Olga Guevara, hermana de la víctima, recordó a Jenniffer como una mujer trabajadora, dedicada a su familia. Foto: familia Cerrar

Según la familiar, el último día que fue vista con vida transcurrió con aparente normalidad. Jenniffer salió de su vivienda en el barrio El Guabal para trabajar, compartió durante la mañana con uno de sus hermanos y continuó su jornada habitual. Sin embargo, en horas de la tarde permaneció junto a un conocido en una peluquería de la zona.

La hermana de la víctima aseguró que la persona que estuvo con Jenniffer antes de su desaparición ha entregado diferentes versiones sobre lo ocurrido, situación que genera dudas dentro de la familia.

“Fue la última persona que la vio con vida. Hay muchas incógnitas sobre cómo salió de ese lugar y qué ocurrió después”, afirmó.

María Olga Guevara también solicitó que se revisen las cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde fue vista por última vez para reconstruir su recorrido y establecer qué sucedió antes de que su cuerpo fuera encontrado.

La familiar señaló además que existen interrogantes sobre el lugar donde ocurrió el homicidio, debido a que, según indicó, en el sitio donde fue hallado el cuerpo no se evidenciaban rastros visibles de sangre.

“Lo que pedimos es que se abra la investigación, que revisen todas las cámaras y que se llegue hasta la persona responsable. No vamos a descansar hasta conocer la verdad de lo que pasó con mi hermana”, manifestó.

La mujer también expresó preocupación por los tiempos del proceso investigativo y pidió resultados que permitan esclarecer el caso y evitar que quede en la impunidad.

Jenniffer Estrella Guevara Córdoba había cumplido 31 años el pasado 23 de abril y era madre de una menor de 12 años. Su familia insiste en que se haga justicia y se determinen las circunstancias que rodearon su muerte.

Este caso se conoce en la misma semana en que fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de Marcela Gómez Sepúlveda, quien fue encontrada dentro de un costal en el separador de la calle 70,a la altura del barrio La Rivera,en el nororiente de Cali. La mujer había sido reportada como desaparecida el 21 de mayo y fue hallada sin vida el lunes 25 de mayo.