Director de la Carder rechaza eutanasia de hipopótamos y propone alternativas de control

Pereira

El anuncio del Gobierno Nacional sobre la implementación de un protocolo de eutanasia para controlar la población de hipopótamos en Colombia generó reacciones desde las autoridades ambientales de Risaralda, el director de la Carder, Julio César Gómez, manifestó su desacuerdo con la medida y planteó opciones distintas al sacrificio de los animales.

El funcionario cuestionó la decisión de eliminar cerca de 80 ejemplares como parte del plan de choque, al considerar que existen alternativas que podrían resultar más sostenibles desde el punto de vista ambiental y ético, como el confinamiento controlado y el uso de estrategias de control biológico.

“Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que revictimizar a los hipopótamos y ese mensaje tan lamentable, que hoy como solución, después de haber desatendido el problema por tantos años, hoy vengamos a presentar como gran solución asesinarlos y no podemos disfrazarlos con que los vamos a eutanasiar. Yo sé que eso está en los códigos, pero eso no tiene una presentación lógica”, explicó Gómez.

Foto: Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. Ampliar Foto: Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. Cerrar

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El debate surge en medio de la creciente preocupación por el aumento de hipopótamos en el país. Según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la población ya supera los 200 individuos, y de no implementarse acciones efectivas, podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030 y cerca de 1.000 en 2035.

En ese sentido, propuso la posibilidad de adecuar un espacio en el municipio de Puerto Triunfo, en Antioquia, donde podría destinarse un área aproximada de 20 hectáreas para la creación de un santuario que permita el manejo regulado de esta especie.

“¿Por qué no destinar de ese zoológico Nápoles unas 200 hectáreas? Y así como nosotros en Ukumarí tenemos los elefantes que dejó Pablo Escobar, donde tenemos parte de la colección que dejó Pablo Escobar, donde tenemos rinocerontes, donde tenemos una cantidad de aves exóticas que él trajo de África, de Asia, de Oceanía. ¿Por qué no destinar como parte de los ingresos del zoológico Nápoles a sostener, por qué no, otro santuario de hipopótamos, crear las condiciones?“, puntualizó el director de la Carder.

Ante este panorama, el director de la Corporación Ambiental de Risaralda insistió en la necesidad de analizar soluciones integrales que permitan controlar la expansión de los hipopótamos sin recurrir, en primera instancia, a medidas como la eutanasia, promoviendo en cambio alternativas que garanticen la conservación y el equilibrio ambiental.

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