Indignación en La Virginia, Risaralda: rescatan un gato que fue arrojado al río dentro de un costal

Pereira

Un acto de crueldad animal generó rechazo en el municipio de La Virginia, luego de que un gato fuera lanzado al río Risaralda dentro de un costal con piedras, en un intento por hundirlo.

El hecho fue advertido por un integrante del Cuerpo de Bomberos que transitaba por el sector de Mocatán, que notó un bulto que descendía por el afluente y que evidenciaba movimiento en su interior. Sin dudarlo, el oficial se lanzó al agua para verificar la situación.

Al abrir el costal, encontró al felino en estado de angustia, luchando por sobrevivir. De inmediato, procedió a su rescate, evitando lo que habría sido un desenlace fatal.

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El capitán Jairo Gallego, del Cuerpo de Bomberos de La Virginia, informó que tras el rescate se realizó una publicación en redes sociales con el fin de encontrarle un hogar al animal, iniciativa que tuvo un resultado positivo, ya que el gato fue adoptado por una familia.

“Inmediatamente se saca del lugar y se procedió a realizar una publicación para la adopción del animalito. Una familia quedó con él y lo que esperamos es que lo cuiden mucho. Para nosotros es una alegría haberlo salvado y que hoy esté bien”, afirmó el capitán Gallego.

El oficial también advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas en el municipio, señalando que con frecuencia se presentan casos de abandono y maltrato animal, lo que genera preocupación entre las autoridades y organismos de socorro.

El caso ha despertado indignación en la comunidad, reabriendo el llamado a la protección de los animales y al rechazo de cualquier forma de violencia contra ellos.

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