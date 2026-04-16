América remontó y dejó claras sus sensaciones: “La ambición de darle vuelta siempre estuvo”

Tras la victoria 2-1 del América frente a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana, los protagonistas del equipo colombiano hablaron en zona mixta y coincidieron en un mensaje: el equipo tuvo carácter para remontar y sigue enfocado en mejorar.

Uno de los primeros en dar declaraciones fue José Cavadía, quien resaltó la mentalidad del grupo ante la adversidad: “A pesar del resultado adverso por momentos, fuimos al frente. Yo creo que la ambición de darle vuelta a ese resultado siempre estuvo en medio del grupo”. Además, destacó la libertad que tienen dentro del campo: “Siempre estamos nosotros como jugadores decidiendo dentro de la cancha y yo creo que al fin y al cabo le damos vuelta a eso”.

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El jugador también puso la mirada en lo que viene: “Primero aceptar la victoria de hoy porque no fue nada fácil. Ya pensaremos el día de mañana en el domingo”, dejando claro que el calendario no da respiro.

Por su parte, Malagón Torres analizó el desarrollo del partido y el error que derivó en el gol rival: “El gol viene por una pérdida de nosotros, no es mal parado” . Sin embargo, valoró la reacción del equipo: “Después que hicimos el gol controlamos un poco más el juego y ya el segundo tiempo salimos a rematarlo”.

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También fue autocrítico en defensa: “Hay que tener un poco más de concentración a la hora de esos balones cruzados… es cuestión de trabajarlo y que no vuelva a pasar más”, evidenciando aspectos a corregir pese al triunfo.

Desde el arco, Jean Paulo Fernandes destacó la dificultad del torneo internacional: “Sudamericana es una competencia muy complicada y lo importante era sumar los tres puntos y sumamos”. Además, resaltó la capacidad del equipo para adaptarse al partido: “Sufrimos cuando tenía que sufrir, jugamos cuando tenía que jugar”.

Finalmente, Josen Escobar valoró el carácter del equipo para remontar: “Partido muy lindo… lo sacamos adelante con garra, con disciplina, con calma”. Sobre el gol recibido, explicó: “Cualquier equipo que está bien posicionado para atacar siempre va a estar un poquito frágil para defender”.

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El jugador cerró destacando la preparación del grupo: “Todo eso lo entrenamos… y el equipo sacó los tres puntos adelante”.

América sumó una victoria clave en casa, mostrando reacción y jerarquía, pero también dejando claro que aún hay detalles por ajustar en su camino internacional.