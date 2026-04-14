¿Es el fin de la Alianza Verde que lideró Mockus? Catherine Juvinao y Duvalier Sánchez debaten

El partido Alianza Verde enfrenta una de sus mayores crisis internas tras la decisión de su Dirección Nacional de trabajar en un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda. En 6AM W de Caracol Radio, la representante a la Cámara Catherine Juvinao cuestionó la decisión y aseguró que fue impuesta sin consenso dentro del partido. “Yo creo que es el fin de la Alianza Verde que construyó Mockus (...) la ola Verde que yo considero el mito fundacional del partido reivindicaba unas causas que hoy no se ven representadas en el petrismo, ni en este Gobierno”, afirmó.

Según Juvinao, esta determinación marca un quiebre en los principios fundacionales de la colectividad. “La Alianza Verde había sido un partido diverso, durante 20 años se nos otorgó la libertad para votar por candidatos de centro, de centro izquierda y de izquierda (…) pero ya no considera esa diversidad como una virtud”, señaló.

“Están dando paso a lo que yo considero la mimetización del partido con el petrismo (…) quizás en el futuro el Pacto Histórico absorba por completo nuestra colectividad”, añadió.

La congresista también lanzó críticas al presidente Gustavo Petro, al considerar que su gestión contradice los valores que inspiraron al partido. “Lo que ha hecho el presidente Petro es sucumbir y entregarse a las prácticas políticas tradicionales de siempre, algo que ha quedado en evidencia con, por ejemplo, el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD)”, sostuvo.

Incluso, reconoció errores dentro del mismo movimiento: “Somos víctimas de nuestro propio invento, nosotros quisimos apoyar a Petro en el 2022”.

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Por su parte, el también representante Duvalier Sánchez defendió la decisión y aseguró que responde a una necesidad de coherencia ideológica. “Un partido debe tener unidad programática (…) el partido es de centro izquierda”, explicó.

Sánchez sostuvo que la convivencia interna se volvió insostenible por las diferencias políticas: “La convivencia se hizo imposible, porque ya habían integrantes y militantes que estaban en la derecha”.

También reiteró las causas que, según él, debe seguir defendiendo el partido. “Estamos a favor de los derechos y libertades de las personas (…) eso es lo que estamos buscando hacer”, afirmó.

“Nuestro objetivo es que haya mayor igualdad y mayor equidad. Por supuesto que hay errores y hay denuncias de corrupción, yo mismo he hecho los debates, pero eso no significa que debamos detenernos ni retroceder a un pasado que costó mucho superar. El Partido Verde tiene que ser una opción de poder y estamos construyendo ese camino”, concluyó.

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