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15 abr 2026 Actualizado 01:02

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“El miedo no nos paralizó”: María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda

La jefa de debate del candidato presidencial del Pacto Histórico, María José Pizarro, estuvo en Hora 20, donde habló sobre su lucha por las comunidades y realizó una invitación a la población.

María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda.

María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda. / Sebastian Barros

María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda.

Este martes, 14 de abril, María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, estuvo en Hora 20, de Caracol Radio con Diana Calderón, y habló sobre la campaña del actual Gobierno y lo que se continuaría con Iván Cepeda, en caso de ganar las elecciones presidenciales.

En desarrollo.

Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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