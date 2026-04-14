La senadora boyacense, Carolina Espitia es nueva copresidenta del Partido Alianza Verde

Boyacá

El Partido Alianza Verde reunido en su Dirección Nacional, en un hecho histórico para la colectividad, eligió copresidenta a la Senadora boyacense, Carolina Espitia; quien hará parte junto con Antonio Navarro y Rodrigo Romero la nueva copresidencia colegiada.

El Partido reconoce la trayectoria y el compromiso de Carolina Espitia. Durante los últimos años, especialmente desde el Congreso de la República, ha trabajado por la defensa de lo público, las mujeres, la justicia social, la transparencia y preservación del ambiente en el territorio nacional.El ingreso de la nueva Copresidenta contribuirá a consolidar un proyecto político cercano a las regiones, a la ciudadanía y la mujer rural.

Carolina Espitia nació en Villa de Leyva, es Ingeniera Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es estudiante de Maestría en Economía Aplicada de la Universidad Eafit.Inició su liderazgo estudiantil y social en la universidad, cuando cursaba su pregrado, y junto a un grupo de compañeros lideraron la lucha estudiantil por la autonomía universitaria y exigencia de recursos para la educación pública.