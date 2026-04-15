Nuevo rifirrafe entre Iván Cepeda y Paloma Valencia por presencia de Ciro Ramirez en el Senado

Por cuarta vez en lo corrido de esta campaña, los debates presidenciales saltaron de los escenarios tradicionales, en los medios de comunicación, al Capitolio Nacional.

Este martes 14 de abril, por cuarta vez, los candidatos Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, protagonizaron un nuevo rifirrafe en la sesión plenaria del Senado.

La discusión la desató la polémica por la “megafiesta” en la cárcel de Itagüí, en la que habrían participado cabecillas de bandas criminales.

Valencia lanzó duras críticas al Gobierno Nacional asegurando que “ya nada sorprende”, y dijo que “este es un gobierno que se toma fotos sonriendo con los criminales, pero pretende perseguir a los colombianos elegidos en democracia. Llama paz a las fiestas que hacen los bandidos en las cárceles”, dijo.

Iván Cepeda le respondió inmediatamente y dijo que, si se trata de criminales, debería impedirse la participación en el Senado de Ciro Ramírez, quien fue condenado en primera instancia por corrupción en el caso conocido como “Marionetas 2.0”.

“¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta cámara después de haber sido condenado y se registre? Senadora Valencia, ya que usted habla de los amigos de los criminales, le pido que a los criminales que ustedes traen a este Congreso, por lo menos una vez condenados, tengan la gentileza de decirles que no vengan aquí”, dijo Cepeda.

Ahora, Ramírez respondió y apeló a la presunción de inocencia: “La misma que tienen todos los ministros y funcionarios acusados de corrupción en el gobierno que usted quiere continuar”.