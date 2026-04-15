“Se volvió un partido ‘atrapatodo’ y sin identidad”: Claudia López criticó rumbo de la Alianza Verde
En 6AM W, la candidata presidencial Claudia López recordó la ola verde de Antanas Mockus y lamentó el fin del proyecto político que la inspiró.
“Se volvió un partido ‘atrapatodo’ y sin identidad”: Claudia López criticó rumbo de la Alianza Verde
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...