“Petro le entregó la frontera con Ecuador al narcoterrorismo”: expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre las tensiones recientes entre Colombia y Ecuador, marcadas por la situación de seguridad en la frontera y la decisión ecuatoriana de incrementar los aranceles.

Según Uribe, la zona limítrofe del lado colombiano estaría bajo control de grupos armados ilegales, a los que calificó como “narcoterroristas”, y aseguró que esta situación incide directamente en el deterioro de las relaciones bilaterales.

En sus declaraciones, Uribe señaló que el gobierno ecuatoriano ha argumentado que el aumento de aranceles busca financiar los esfuerzos en seguridad en la frontera, en contraste con lo que considera una falta de acción por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Petro le entregó la frontera con Ecuador al narcoterrorismo.La frontera con Ecuador del lado colombiano está dominada por el grupo narcoterrorista FARC, que impone votar por Cepeda. El gobierno ecuatoriano alega que hace un gran esfuerzo en seguridad, que no lo hace el gobierno Petro. Aquí el hecho que desencadena este problema es que el gobierno Petro es un gobierno permisivo de los delincuentes, ni más ni menos”, señaló el expresidente .

El exmandatario también advirtió sobre las consecuencias económicas de la medida, al señalar que el comercio bilateral puede superar los 2.000 millones de dólares anuales y que ya se estarían registrando pérdidas de empleo en regiones fronterizas. Mencionó, además, afectaciones en localidades como Ipiales, donde, según indicó, habría cierre de establecimientos y dificultades económicas.

Uribe atribuyó la crisis tanto a la acción de grupos armados ilegales como a la política de “paz total” del actual gobierno, la cual, en su opinión, ha permitido el fortalecimiento de estas estructuras.

Finalmente, el exmandatario desmintió versiones sobre un supuesto acercamiento con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Aseguró que no ha sostenido reuniones ni conversaciones recientes con el jefe de Estado ecuatoriano y pidió no “poner cortinas de humo” frente a la situación.