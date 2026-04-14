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14 abr 2026 Actualizado 16:13

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Fue enviado a la cárcel presunto responsable de abusar de tres menores de edad en Medellín

Un hombre de 61 años de edad fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.

Fue enviado a la cárcel presunto responsable de abusar de tres menores de edad en Medellín. Foto: Getty Images

Fue enviado a la cárcel presunto responsable de abusar de tres menores de edad en Medellín. Foto: Getty Images

Fue enviado a la cárcel presunto responsable de abusar de tres menores de edad en Medellín. Foto: Getty Images
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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre que presuntamente abusó sexualmente de tres menores de 14 años.

Según las autoridades, los delitos fueron cometidos entre 2024 y 2018, dentro de la vivienda del procesado, ubicada en el barrio Robledo, en Medellín.

La Policía judicial establece que este hombre habría abusado sexualmente de una sobrina, una familiar de su compañera sentimental y una vecina.

Las tres menores tenían entre 4 y 8 años. Una de las víctimas fue abusada en al menos, cinco oportunidades.

Más información

Este sujeto fue capturado el pasado 10 de abril por servidores de la Policía Nacional y durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados.

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