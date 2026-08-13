Radiografía de la atención sanitaria tras el temblor en Chocó

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Entrevistados hablaron del sistema de salud en el occidente colombiano tras el sismo en San José del Palmar.

En Hora 20 varios actores del sistema de salud hablaron sobre la compleja situación que atraviesan las redes de salud del Pacífico y el Eje Cafetero tras el sismo en San José del Palmar, la presión que están soportando los servicios y el personal sanitario, los daños en cerca de 111 centros de salud y el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas.

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Lo que dijeron los entrevistados

Betsy Mena, subgerente del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, habló de la compleja situación que atravesó esa instalación sanitaria, la única de segundo nivel en el departamento.

“Estuvimos sobreocupados más del 300 %. Llegaron los heridos de los colegios y de otros municipios”, recordó la subgerente.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, explicó cómo ha funcionado el manejo de los cadáveres ante la gravedad del desastre natural que representó el temblor en San José del Palmar. “Nosotros lo que hacemos cuando llegan los fallecidos es identificarlos a través de las huellas dactilares. Si no encontramos un match de la persona, hacemos una prueba genética”, contó Cortés.

Así mismo, sostuvo que cuentan con containers para refrigerar los cuerpos y esto ralentiza el proceso de descomposición. No obstante, señaló que en la actual coyuntura hay factores que dificultan los procesos que ejecutan. “Cada día es más difícil hacer la identificación de los cuerpos, porque se pierden las huellas dactilares”, agregó.

Lucas Arbeláez, director de la Clínica Comfamiliar de Risaralda, se refirió a las dificultades que tuvieron en Pereira para atender a los pacientes cuando ocurrió el temblor. “Usamos una estrategia cruzada para atender a los pacientes en el sismo. Mantuvimos sus signos vitales y en cuestión de dos horas habilitamos otros espacios para trasladarlos”, comentó Arbeláez.