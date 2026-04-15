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15 abr 2026 Actualizado 02:36

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“Queremos encontrar soluciones, no enfocarnos en culpables”: Leonardo Huerta sobre Claudia López

Leonardo Huerta aseguró en Hora 20 y El País que el proyecto político de Claudia López ya tiene las soluciones porque, en el pasado, ha “resuelto los problemas de Colombia”.

Jefes de debate de campaña de candidatos presidenciales hablan en Hora 20

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Lina María Vegavegacabravegacabra

En Hora 20 y El País, con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, conversamos con los jefes de debate de varios candidatos presidenciales que se medirán en las urnas el próximo 31 de mayo en las elecciones.

Leonardo Huerta, jefe de debate de la candidata Claudia López, aseguró que en Colombia coexisten dos modelos de gobierno: uno, que busca culpables y otro, que busca soluciones.

“Aquí hay unos candidatos que quieren llegar a la Presidencia para mandar a la cárcel (o) extraditar presidentes. Claudia López y Leonardo Huerta lo que procuran es encontrar las soluciones a los problemas reales del país, no enfocarnos en quién es el culpable”, advirtió.

En ese sentido, Huerta agregó que el proyecto político de López ya tiene las soluciones porque, en el pasado, ha “resuelto los problemas de Colombia”, destacando su labor como defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud, en cuyo cargo resolvió “más de 120.000 casos”.

“Recorrí Colombia entera protegiendo la salud como un derecho humano y no como un servicio público y menos como un negocio. Claudia López, cuando fue alcaldesa de Bogotá en plena pandemia del COVID-19, dio ejemplo de cómo, con carácter, puede sortearse una pandemia”, añadió.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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