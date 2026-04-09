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09 abr 2026 Actualizado 13:14

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“No es una acusación, es una súplica”: Paloma Valencia tras pedirle a Cepeda que no la mande a matar

La candidata presidencial estuvo en 6AM W de Caracol Radio y explicó su declaración “no me vaya a mandar a matar”, que le dijo a Iván Cepeda durante un debate en el Senado.

“No es una acusación, es una súplica”: Paloma Valencia tras pedirle a Cepeda que no la mande a matar

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En diálogo con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, la candidata presidencial, Paloma Valencia, se refirió a su declaración en el Senado de la República, donde le dijo a Iván Cepeda “no me vaya a mandar a matar”.

No me vaya a mandar a matar no es una acusación, es una súplica”, aseguró Paloma Valencia.

La candidata presidencial señaló que al hacer denuncias de alias ‘Calarcá’ y un presunto infiltrado en el Estado, y la Segunda Marquetalia, siente que puede estar en peligro.

“Cuando yo empecé ese debate denunciando como ‘Calarcá’ tiene infiltrado el Estado a través de los nombramientos que ha hecho Petro y de los cuales está muy cercano el senador Cepeda. Cuando usted ve que la segunda Marquetalia, que terminó formándose por la teoría del entrampamiento que generó Iván Cepeda, que entre otras, Ale, Iván Márquez y Santrich agradeciéndoles que los hayan sacado de la cárcel por sus gestiones, que matan a Miguel Uribe, todo el mundo me dice, Paloma, te estás arriesgando mucho”, explicó Valencia.

La candidata afirmó que a veces se siente que se está metiendo en la ‘boca del lobo’ y que “la suplica no sobra”.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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