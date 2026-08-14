Análisis de la reconstrucción tras el sismo y los anuncios de Abelardo de la Espriella

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Reconstrucción tras el sismo: los anuncios de Abelardo de la Espriella

Análisis de la emergencia económica y los planes presupuestales del nuevo gobierno.

En Hora 20, panelistas y entrevistados se refirieron la hoja de ruta para reconstruir las ciudades y municipios más afectados por el temblor, las medidas que tomará el Gobierno Nacional para ayudar a los damnificados y el papel del sector asegurador en la recuperación económica. Además, las apuestas presupuestales y tributarias de Abelardo de la Espriella.

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Lo que dijeron los panelistas

Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, aseguró que un paso clave para la reconstrucción es medir la magnitud del desastre. “El mensaje que queremos transmitir es que debemos levantar información previa”, puntualizó Santamaría.

Además, indicó que es clave focalizar adecuadamente los recursos que invertirá el Gobierno Nacional.

Óscar García, CEO de Mapfre Colombia, sostuvo que es fundamental que haya una cultura del aseguramiento en Colombia. Y les recomendó a los ciudadanos revisar si sus bienes están cubiertos.

“En una vivienda pueden existir distintas coberturas de seguros: de copropiedad, individual o hipotecario. Por eso es importante revisar cada caso y no asumir de entrada que un daño no está cubierto”, puntualizó García.

Juan Pablo Zarate, excodirector del Banco de la República y analista de Fedesarrollo, explicó que la emergencia económica será una herramienta útil para el Gobierno en un contexto de crisis como el actual.

Sobre el anuncio de quitar el impuesto al patrimonio, consideró que no necesariamente inclinaría la balanza tributaria. ”El impuesto al patrimonio está vigente. Pueden ser unos 2 billones de pesos. No es una herramienta central de recaudación”, sostuvo.

También se refirió a la inflación que debe asumir el gobierno entrante. “Nuestras mediciones muestran que el impacto del aumento del salario mínimo sobre la inflación ha sido importante. Eso sin duda ha presionado la tasa de interés del Banco de la República”, concluyó.

Ricardo Ávila, economista, columnista, analista de El Tiempo, y consultor, se refirió a los efectos económicos del temblor. “Más allá de lo que significa esta tragedia, si el esfuerzo de la reconstrucción se hace bien, será positivo para la economía en materia de crecimiento y la generación de empleo”, explicó.

También cuestionó la gestión fiscal del gobierno anterior. “Cuando el gobierno Petro estaba de salida dijo que se concentraría en los gastos y no en los temas de sostenibilidad. El presupuesto de la administración pasada hay que botarlo a la caneca, hay que construir uno con énfasis en temas de funcionamiento y reasignación de subsidio”, concluyó.