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15 abr 2026 Actualizado 01:06

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“La DNI se volvió la policía política del Gobierno”: David Luna, jefe de debate de Paloma Valencia

El exministro, quien luego de la Gran Consulta se sumó a la campaña de Valencia, habló en Caracol Radio sobre las amenazas recibidas.

“La DNI se volvió la policía política del Gobierno”: David Luna, jefe de debate de Paloma Valencia

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David Otero

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