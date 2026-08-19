¿Cómo le fue al Gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros días?

En Hora 20, los panelistas analizaron la respuesta del Gobierno a la emergencia del temblor, los primeros operativos de la Fuerza Pública y la política exterior.

En Hora 20, los analistas debatieron sobre la primera semana de un gobierno que fue puesto a prueba por la adversidad, la respuesta frente al terremoto en Chocó y la gestión de sus ministros. También vamos a analizar las primeras decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, los operativos contra los grupos armados ilegales, los alcances de la cooperación con Estados Unidos y el plan para transformar RTVC.

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¿Qué dijeron los panelistas?

Sandra Borda, politóloga, internacionalista y doctora en Ciencia Política, consideró que en términos generales la respuesta del Gobierno Nacional ante el temblor ha sido adecuada. Sin embargo, advirtió que debieron nombrar con mayor agilidad al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) debido a la imprevisibilidad de las catástrofes.

Además, manifestó una opinión crítica frente a las decisiones de política exterior que se han tomado en la primera semana de gobierno. “Se han tomado demasiadas decisiones que están destinadas a alinearse casi que irreflexivamente con la causa de Washington y con la causa de Benjamín Netanyahu”, aseguró Borda. “Lo que está haciendo Colombia al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán es decir que está permitido anexarse territorios a la fuerza. Tenemos una decisión de Siria de llevar una queja ante la ONU”, agregó la experta.

⁠Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología y experto en dinámicas de conflicto y crimen organizado, advirtió que el cambio de gobierno no se ha consolidado de todo a un nivel institucional. “El Estado colombiano sigue funcionando sobre los hombros de los funcionarios nombrados antes del 7 de agosto”, puntualizó.

“Algunos congresistas y la primera dama canalizaron donaciones. Eso tiene que ver con esa ruptura que se generó con la polarización y la ausencia del empalme”, explicó Mantilla y agregó que el país se demoró demasiado en saber lo que había ocurrido en algunas regiones del país.

También se refirió a las acciones que se han adelantado en materia de seguridad. “Es esperable que en esta reformulación de la estrategia de seguridad empiecen a aumentar las confrontaciones en todo el país. Sin embargo, ese cambio de rumbo no se puede medir en bajas y capturas, sino en una concepción más amplia de transformación en esa estrategia de seguridad”, agregó Mantilla.

⁠Jean-Pierre Serna, periodista y analista político, dijo que el Gobierno Nacional tuvo que reaccionar en caliente a lo que ocurrió con el sismo. “Un fenómeno como el terremoto cambia las prioridades del Gobierno, que ha demostrado eficiencia, eficacia, presencia y sobre todo conexión directa con los mandatarios regionales”, explicó.

Y advirtió que el Ejecutivo tendrá nuevos retos. ”El Gobierno ahora tendrá que demostrar capacidad de ejecución y gerencia para la reconstrucción, que no es un tema fácil”, sostuvo.

Por último, se refirió a RTVC y las decisiones que tomó el gobierno del expresidente Gustavo Petro al respecto. “RTVC era nuestro Telesur. Tenían implantado ahí un modelo de información con un sesgo ideológico marcado y propagandístico”, advirtió Serna.

Luz María Sierra, periodista y directora del diario El Colombiano, consideró que el Gobierno ha hecho lo que ha podido con las herramientas disponibles. “La reacción al temblor ha sido, dentro de las posibilidades, bastante buena. El país entiende que hay, por lo menos, un gobierno atendiéndolo. Pero fue difícil, esto ocurrió durante el primer día hábil de gobierno”, explicó y sostuvo que es clave nombrar a una persona que gerencie la reconstrucción.

Además, se refirió a las revisiones que están haciendo en el sistema de medios públicos. “Me parece fantástico lo que está ocurriendo con RTVC. Pararon contratos por $ 100.000 millones de pesos. RTVC había creado un aparato de propaganda”, concluyó la periodista.

Rodrigo Pombo, analista, abogado y profesor universitario, sostuvo que “el arte de gobernar está ligado al arte de comunicar. Esta Gobierno con tan solo 11 días de mandato y a pesar de la tragedia nacional, ha comunicado de manera pronta y eficiente”.

Además, sostuvo que la presencia y la agencia del Gobierno Nacional frente al desastre fueron oportunas y bien recibidas. “Las víctimas, sus familiares y los gobernantes regionales están satisfechos. Pero no sólo eso, los billonarios de este país han mandado mensajes de solidaridad importantísimos. Un gobierno desprestigiado no recibe esos mensajes”, explicó Pombo.