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Lupa a los nuevos nombramientos del gobierno de Abelardo de la Espriella

Entidades claves como la UNGRD, el ICBF, el Instituto Nacional de Salud y ANT ya tienen sus primera designaciones.

En Hora 20, el panel analizó los más recientes nombramientos del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Uno de los cargos más relevantes en esta coyuntura fue el del nuevo director de la UNGRD, el ingeniero y geólogo David Santiago Tamayo Roldán.

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En el Instituto Nacional de Salud será nombrada Zulma Cucunubá, una reconocida experta que se venía desempeñando como directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Y en el ICBF está a cargo Maria Carolina Restrepo.

En el Viceministerio de Transporte, junto a Elsa Noguera, estará Miguel Eduardo Vergara, quien también había ocupado el cargo de secretario de Planeación de Barranquilla durante la administración de Noguera. También se conocieron nombramientos en Viceministerios de sectores como Vivienda, Educación, Trabajo y Salud.

Y aunque Didier Blanco iba a ser nombrado como director de la UNP, mientras se oficializa esa designación, el cargo lo ocupará el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Entre los nombramientos de un corte más político también está el de la excongresistas Lina María Garrido, quien llega en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Lo que dijeron los panelistas

José Daniel López, exrepresentante a la Cámara y presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, se refirió a las características de las recientes designaciones de Abelardo de la Espriella. “Hay tres tipos de nombramientos en el gobierno de Abelardo de la Espriella: unos que son técnicos, otros son por cercanía ideológica y los últimos son aliados políticos de la campaña”, comentó López.

Sobre la designación de la excongresista Lina María Garrido, aseguró que “le corresponde rodearse bien para hacer un buen papel en la Agencia Nacional de Tierras”.

Adicionalmente, habló sobre el permiso que le otorgó el Congreso al expresidente Gustavo Petro para salir del país. “La Constitución dice que cuando un presidente va a salir del país hasta un año después de salir del cargo debe pedir la autorización del Congreso. Esta proposición también dividió a la derecha”, puntualizó López.

Camilo Granada, analista, economista, politólogo y consultor independiente en comunicaciones estratégicas, aseguró que es probable que el presidente haya pedido consejos para nombrar a algunos altos funcionarios debido a la gran cantidad de cargos que tiene el poder Ejecutivo en Colombia.

Sin embargo, dijo que hay algunos nombramientos que hacen falta. “Muchos seguidores de los asuntos públicos estamos sorprendidos por la demora en el nombramiento del director del Departamento Nacional de Planeación. Tiene un estatus ministerial y un asiento en el Consejo de Ministros”, sostuvo Granada.

Adicionalmente, sostuvo que los asuntos tributarios también serán claves. “Si uno se atiene a las declaraciones del presidente y de su ministro de Hacienda de no subir impuestos, buena parte del trabajo de incrementar el recaudo pasará por el director de la Dian”, comentó el experto.