Se conoce la identidad del coronel del Ejército capturado por presuntos nexos con grupos armados

Tras conocerse la captura de un coronel activo del Ejército, Caracol Radio conoció que se trata del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, quien fue capturado en Bogotá y es requerido por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La captura se realizó mediante orden judicial en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional entre el Ejército Nacional, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación (UEI) y el Gaula Militar Arauca. Durante el procedimiento también se adelantó una diligencia de registro y allanamiento en su residencia.

De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando Pérez Amorocho estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, respectivamente.

La hipótesis de los investigadores señala que durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. El coronel quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.