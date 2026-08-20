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20 ago 2026 Actualizado 15:50

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Se conoce la identidad del coronel del Ejército capturado por presuntos nexos con grupos armados

Los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025.

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Tras conocerse la captura de un coronel activo del Ejército, Caracol Radio conoció que se trata del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, quien fue capturado en Bogotá y es requerido por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La captura se realizó mediante orden judicial en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional entre el Ejército Nacional, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación (UEI) y el Gaula Militar Arauca. Durante el procedimiento también se adelantó una diligencia de registro y allanamiento en su residencia.

De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando Pérez Amorocho estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, respectivamente.

La hipótesis de los investigadores señala que durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. El coronel quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

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