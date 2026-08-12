Las claves de la elección del contralor general en el Congreso

En las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo contralor de la República.

En Hora 20, los panelistas analizaron la elección del próximo contralor general que se llevará a cabo este miércoles 12 de agosto, el juego político que hay detrás de las negociaciones y la importancia de ese ente de control para el país.

Le podría interesar: Especial Hora 20: el balance del terremoto en Colombia

Lo que dijeron los panelistas

Germán Mesías Gámez, director legislativo de GDP Consultores, aseguró que, según un análisis que hicieron en su firma, la negociación previa a las elecciones de contralor es clave para el resultado de las votaciones. “El 65 % de las elecciones a contralor se definen 72 horas antes. Eso parece que lo estamos viendo en esta ocasión”, indicó.

Así mismo, sostuvo que Jorge Eliécer Laverde, uno de los candidatos más opcionados, tendría el guiño del procurador Gregorio Eljach. “Laverde, según lo que sabemos que se ha dicho en los pasillos del Congreso, fue uno de los que colaboró para escoger a Eljach como procurador”, sostuvo Mesías.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, sostuvo que en esta elección de contralor “vuelve a haber una captura de intereses políticos, a pesar de que en Colombia supuestamente incorporamos una mejor metodología, más meritocrática”.

Así mismo, argumentó que el país está atravesando por una reconfiguración política profunda debido a que está estrenanto un nuevo Gobierno Nacional, un Congreso y tendrá un nuevo contralor.

Es imposible que el Gobierno se desentienda de lo que pasa en el Congreso. Aquí hay un tema muy importante de juego político y creo que el Centro Democrático está dando un golpe sobre la mesa y diciendo que está ahí para liderar”, concluyó Hernández.

Juan Ángel, fundador y director de Asolibre, sostuvo que la naturaleza de la elección del contralor es eminentemente política. “¿Cuándo no ha sido la elección a contralor un tema político en este país? El resultado es el mismo: políticos cuadrando las cosas por debajo de la mesa. Un día antes ya sabemos quién es el contralor”, sostuvo Ángel, haciendo referencia al candidato Laverde.

No obstante, consideró que la elección de la cabeza de este ente de control debe reformularse. “Tenemos que cambiar el foco para la elección de contralor. Debería estar fuera del Congreso, tener un puntaje alto y que se den las garantías de que esto no pase por un juego político”, sostuvo Ángel.

Escuche el programa completo aquí: