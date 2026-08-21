Cúpula militar y propuestas de seguridad para el nuevo gobierno: Proyecto Colombia en Hora 20

Durante las próximas nueve semanas, En Hora 20 habrá un episodio sobre el Proyecto Colombia, que reunió a 49 organizaciones que le compartieron cerca de 1.200 propuestas al país. Esta iniciativa de Prisa Inspira les pone la lupa a ejes como seguridad, salud, energía, sostenibilidad fiscal, desarrollo territorial, crecimiento económico e infraestructura, agro, medio ambiente y educación.

En el episodio de este 20 de agosto, los panelistas analizaron el eje de seguridad, que es además una de las prioridades del nuevo gobierno.

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Lo que dijeron los panelistas

Jairo García, investigador de Fedesarrollo y exsecretario de Seguridad de Bogotá y Cali, indicó que debe ponerse la lupa sobre múltiples fenómenos criminales. Además, se refirió a la territorialización. “Los alcaldes y gobernadores tienen que hacer un trabajo juicioso de judicialización y control. No hay política de seguridad en Colombia sin su participación”, apuntó.

Además, sostuvo que el sector privado es clave para las estrategias de seguridad. “La lucha contra la extorsión requiere al sector privado. Tenemos que entender cómo se está moviendo el flujo de dinero y hablar sobre las dinámicas del lavado de activos”, puntualizó.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró que debe haber precaución con los indicadores que se usan para medir la efectividad de las Fuerzas Militares, pues consideró que presionarlas puede generar incentivos para aumentar las bajas y esas acciones tienen antecedentes negativos en Colombia.

“Una parte de las propuestas está en la descapitalización del poder armado, que no sólo es quitarle el acceso al dinero, sino también a la gente y a las armas”, puntualizó Bonilla y se refirió a otros fenómenos de criminalidad. “Cuando vemos la extorsión en Bogotá hay dos corredores plenamente identificados, pero la Policía no actúa si no hay flagrancia”, puntualizó.

Además, se refirió a la precisión con la que se deben trazar las políticas de seguridad. “Malinterpretar los fenómenos de ilegalidad lleva a caminos equivocados. El expresidente Petro dijo que incautar cocaína en el mar atacaba las finanzas del narcotráfico, pero cuando la cocaína ya está en el mar a los grupos ya les pagaron”, concluyó.

Santiago Tobón, director del centro de investigación Valor Público, docente de la Universidad Eafit y analista experto en economía y crimen organizado, advirtió que las estructuras ilegales deben ser entendidas como empresas con intereses económicos. “Hay que focalizar las acciones de seguridad en estrategias que reduzcan los ingresos de los grupos criminales y aumenten sus costos”, anotó Tobón.

También se refirió a las particularidades del crimen organizado en Antioquia. “Conocemos sectores en Medellín donde sólo se vende una marca de pipetas de gas. Hablamos con los integrantes de los combos y nos dijeron que líderes de empresas les habían propuesto no dejar entrar a la competencia”, explicó.

Alejandro Peláez, investigador senior del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, también se refirió a las formas en las que se deben cuantificar las políticas de seguridad exitosas.

“La idea no debería ser medir bajas o capturas, sino cómo reducir el poder de los grupos criminales. No se trata sólo de indicadores, sino de observar el fenómeno completo”, sostuvo Peláez.

Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de la Universidad de Los Andes, consideró acertada la decisión que tomó el presidente Abelardo de la Espriella con la cúpula militar, pues reincorporó a generales que habían sido retirados en el gobierno anterior.

“Lo más importante es que este gobierno retoma la iniciativa para atacar a los grupos criminales. Se había perdido por los ceses al fuego casi unilaterales. Falta ver cuál va a ser la estrategia”, sostuvo Mejía.

Además, se refirió a la cooperación militar con Estados Unidos. “Tener tropas extranjeras en terreno requiere autorización del Congreso. Lo que no requiere autorización es la cooperación en inteligencia para que los operativos contra estos grupos armados criminales sean más focalizados”, dijo Mejía.