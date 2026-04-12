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12 abr 2026 Actualizado 20:23

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“Queremos superar el millón de votos en el Atlántico”: María José Pizarro sobre apoyo a Iván Cepeda

La senadora señaló que es posible llegar a esa meta.

María José Pizarro. Foto: suministrada.

María José Pizarro. Foto: suministrada.

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Durante la inauguración de la ‘Casa La Victoria’ en la capital del Atlántico, la senadora María José Pizarro aseguró que el movimiento progresista tiene como meta superar el millón de votos en la región Caribe en respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

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La congresista señaló que la Costa Caribe se ha consolidado como un “bastión clave para las fuerzas políticas progresistas”, lo que, según dijo, permite proyectar un crecimiento electoral significativo de cara a los próximos comicios. En ese sentido, enfatizó que el objetivo principal es lograr una victoria en primera vuelta.

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Pizarro recordó que en las elecciones del 2022 obtuvieron más de 700 mil votos en la región, cifra que consideran un punto de partida para ampliar su base electoral. A partir de ese antecedente, sostuvo que es viable alcanzar al menos un millón de votos en las elecciones del 31 de mayo.

“Yo creo que nosotros podríamos llegar a un millón de votos para el 31 de mayo, y eso nos daría un avance importante”, sostuvo.

Además, la senadora señaló que es posible superar incluso esa meta.

“Yo quisiera ser optimista y con el concurso de todos los barranquilleros, creo que podemos superar inclusive esa cifra”, concluyó.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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