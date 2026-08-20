Habrá sentencia anticipada en demanda por elección de representantes del Pacto Histórico del Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció detalles de los avances de la demanda que hace trámite en la Sección Quinta del Consejo de Estado con la que se busca declarar la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara electos por el Tolima del Pacto Histórico, Renzo García y Marco Hincapié.

La demanda que fue presentada por Javier Rodríguez Figueroa tiene como objetivo que se declare la ilegalidad de la conformación de la coalición entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde a la Cámara de Representantes.

Según el demandante, la lista de la coalición desconoció el acuerdo de voluntades, los resultados de la consulta interna del 25 de octubre y la Ley 1475 de 2011, porque no lo incluyó, pero en cambio sí se tuvo en cuenta a la entonces representante a la Cámara, Martha Lisbeth Alfonso Jurado, quien no participó en el mecanismo de consulta.

En la última decisión el magistrado ponente, Omar Joaquín Barreto Suárez, se negaron las pretensiones formuladas por los demandados Marco Emilio Hincapié y Renzo García, además se declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación formuladas por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral entre otras decisiones.

Caracol Radio consultó al abogado Antonio París, quien afirmó que de caerse la confirmación de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico y la Alianza Verde se daría un golpe al tablero a nivel político en el departamento del Tolima.

“El auto proferido el pasado 18 de agosto tiene varias connotaciones, la primera es que se activará el mecanismo de sentencia anticipada, no confundir con lo que se conocía anteriormente en el campo penal, el magistrado quiere decir que luego de la revisión de los documentos aportados por las partes que no es necesario agotar la audiencia inicial prevista en la norma, sino que con los documentos y todo lo que se ha debatido hasta el momento en la demanda en las distintas contestaciones se tienen los insumos necesarios para correr traslado para presentar alegatos y proferir fallo de primera y única instancia”, dijo Antonio París.

Además, el abogado, sostuvo que aún falta de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral entreguen los antecedentes administrativos del acto acusado con el fin que lo conozcan las partes, se presenten alegatos y se profiera la sentencia.

¿Qué sucede si se cae la lista a la Cámara del Pacto Histórico – Alianza Verde?

Según el abogado, Antonio París, si se accede a las pretensiones de la parte demandante, se tendría que hacer nuevamente la composición de los seis representantes a la Cámara por el Tolima.

“Se debe restar para efecto de umbral y cifra repartidora y todos los mecanismos de asignación de curules los votos obtenidos por la lista Pacto Histórico Verde quedando una nueva composición. Luego se deberá mirar según los resultados a quién se le asignarán las curules”, puntualizó Antonio París.