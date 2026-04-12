Avanzan trabajos de mantenimiento en planta de El Bosque: más de 100 barrios están sin agua

Aguas de Cartagena informó que este domingo 12 de abril, inició la intervención en el sedimentador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Bosque, jornada que se desarrolla entre las 5:00 a.m. y las 5:00 p.m.

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Esta intervención hace parte del plan de optimización del sistema de acueducto e incluye el cambio de módulos de sedimentación y el refuerzo de sus estructuras de soporte. Para su ejecución, se cuenta con la participación de contratistas y personal directo.

Durante la ejecución de los trabajos es necesario reducir el caudal de producción de la planta, lo que genera suspensión del servicio en algunos sectores de la ciudad.

Las labores contemplan el desmontaje de estructuras internas, la instalación de nuevos soportes metálicos, el montaje de nuevos módulos de sedimentación y la puesta en operación de la unidad intervenida.

Los módulos de sedimentación son estructuras tipo “colmena” que permiten mejorar la separación de partículas mediante gravedad, optimizando la calidad del agua y la eficiencia del proceso.

La empresa reitera que estas acciones hacen parte del fortalecimiento continuo del sistema, orientadas a mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.

“Somos conscientes de las variaciones en la presión y continuidad del servicio en algunos sectores de la ciudad. Por ello, hemos desplegado un equipo técnico y operativo para ejecutar esta intervención clave, mientras avanzamos de manera simultánea en diferentes frentes de trabajo con acciones de corto, mediano y largo plazo. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la infraestructura y avanzar hacia un servicio cada vez más estable y confiable para todos los cartageneros”, señaló el gerente general, John Montoya Cañas.

Los sectores con interrupción temporal del servicio pueden consultarse en: www.acuacar.com