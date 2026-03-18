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18 mar 2026 Actualizado 12:46

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Bogotá

Robaban agua al acueducto para sembrar papa: CAR interviene cultivo ilegal en el río Bogotá

En labores de control y vigilancia, la CAR identificó dos fuentes hídricas en sentido oriente – occidente, de las cuales se estaba realizando captación sin permiso.

Cultivo de papá

Cultivo de papá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puso freno a las afectaciones generadas por un cultivo de papa ubicado en la vereda Espigas, en el municipio de Sesquilé, al tiempo que impuso una medida preventiva por afectación al recurso hídrico.

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Durante la visita técnica, profesionales de la dirección regional Almeidas y Guatavita de la CAR observaron que en el predio infieren las quebradas Del Pueblo y El Cajón, en sentido oriente-occidente, de las cuales se surte el acueducto veredal de Boitiva, y de las cuales se estaría haciendo uso sin permiso.

“Nuestro informe técnico nos permite concluir que existe captación ilegal de fuente hídrica, sin permiso ambiental y que la zona cultivada se localiza dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora – Cuenca Alta del Río Bogotá”, dijo el director regional de Almeidas y Guatavita, Josué Camacho.

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Adicionalmente, al validar la respectiva cartografía del lugar, se pudo determinar que más del 50 % del cultivo de papa se encuentra en zona de bosque forestal protector de fuente hídrica.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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