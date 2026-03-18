Robaban agua al acueducto para sembrar papa: CAR interviene cultivo ilegal en el río Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puso freno a las afectaciones generadas por un cultivo de papa ubicado en la vereda Espigas, en el municipio de Sesquilé, al tiempo que impuso una medida preventiva por afectación al recurso hídrico.

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Durante la visita técnica, profesionales de la dirección regional Almeidas y Guatavita de la CAR observaron que en el predio infieren las quebradas Del Pueblo y El Cajón, en sentido oriente-occidente, de las cuales se surte el acueducto veredal de Boitiva, y de las cuales se estaría haciendo uso sin permiso.

“Nuestro informe técnico nos permite concluir que existe captación ilegal de fuente hídrica, sin permiso ambiental y que la zona cultivada se localiza dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora – Cuenca Alta del Río Bogotá”, dijo el director regional de Almeidas y Guatavita, Josué Camacho.

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Adicionalmente, al validar la respectiva cartografía del lugar, se pudo determinar que más del 50 % del cultivo de papa se encuentra en zona de bosque forestal protector de fuente hídrica.