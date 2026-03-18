Corte de agua en el Cantón Militar de Ocaña por millonaria deuda completa cuatro días

El Cantón Militar de Ocaña, en Norte de Santander, permanece sin servicio de agua potable desde el pasado 15 de marzo, debido a una deuda superior a los 300 millones de pesos con la empresa prestadora del servicio, ESPO, lo que llevó a la suspensión del suministro de agua.

De acuerdo con información entregada por fuentes oficiales del Ejército Nacional de Colombia, la situación se originó por presuntos sobrecostos en la facturación.

Aunque se realizó un pago parcial, quedó un saldo pendiente que derivó en la decisión de la empresa de cortar el servicio.

Ante la gravedad de esta situación, la institución le confirmó a Caracol Radio que ya hay una apertura de investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades en el manejo de los recursos y esclarecer las razones de los sobrecostos.

Ahora, mientras se soluciona la situación, el abastecimiento de agua en el cantón se ha estado garantizado mediante carrotanques desde el primer día de la contingencia, dicen, con el fin de no afectar las operaciones ni las condiciones básicas del personal militar que se encuentra en el cantón.

Informaron que están trabajando para que el servicio de agua potable quede restablecido en el transcurso de este 18 de marzo, una vez se logre llegar a un acuerdo con la empresa proveedora.