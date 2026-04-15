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15 abr 2026 Actualizado 12:23

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Bogotá

CAR autorizo la prórroga de la concesión de agua en 4 de los 7 manantiales que tiene Coca-Cola

Imagen de referencia Getty Images

Imagen de referencia Getty Images / bymuratdeniz

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Caracol Radio conoció la decisión de la Corporación Autónoma Regional sobre la prórroga de concesión de agua de Coca cola en el municipio de La Calera.

De los siete manantiales que tenía concesionados, se negó la prórroga en tres y se autorizó en cuatro con una reducción del caudal del 42%. Así las cosas se pasará de 3.23 a 1.9 litros por segundo.

Noticia en desarrollo...

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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