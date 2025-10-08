Habitantes y de La Calera piden suspensión de la concesión de agua a Coca Cola

Colombia

En la mañana de este miércoles 8 de octubre, habitantes del municipio de La Calera y líderes ambientales se manifestaron frente a las oficinas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) exigiendo la suspensión inmediata de la concesión de agua que tiene la sociedad Industria Nacional de GaseosasINDEGA de Coca-Cola.

Argumentan que han tenido que vivir las consecuencias de la operación de la multinacional en el territorio.

“Nosotros teniendo un lago que produce el agua para nosotros abastecernos es el colmo que por una concesión de un privado internacional estemos sufriendo las consecuencias de no contar con el servicio de acueducto”, aseguró un habitante del municipio.

Esta semana a la CAR le llegó un documento de la Procuraduría en el que le pidió realizar sus propios estudios hidrogeológicos rigurosos antes de tomar una decisión de fondo.

¿Qué está en juego?

Desde 1984 INDEGA, una filial de Coca- Cola, tiene una concesión de agua en el municipio de La Calera que se ha renovado cada 10 años.

Sin embargo, en los últimos días se han revelado imágenes de presuntos taponamientos de los manantiales del municipio por parte de la multinacional con cemento, afectando así el medio ambiente y poniendo en riesgo el suministro de agua.

Aunque desde la empresa aseguran que no existe ningún riesgo de crisis de agua para Bogotá y que tampoco son responsables del suministro en La Calera.

Por su parte, los habitantes y líderes señalan a la empresa como responsable del alto precio que deben pagar por el servicio de agua y de las inexistentes obras de compensación social.

“Una explotación de más de 20 años injusta y desproporcionada que no genera unos impactos sociales ni ambientales importantes para la comunidad de La Calera”, indicó Carlos, un líder ambiental.

Por su parte, desde la CAR indicaron que están teniendo en cuenta las observaciones de la Procuraduría para tomar una decisión frente a esta concesión.