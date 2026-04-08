James, casi a punto: Hizo fútbol con el Minnesota United

James Rodríguez continúa recuperándose tras sufrir una deshidratación severa después del partido de la Selección Colombia ante Francia en los amistosos del mes de marzo. El mediocampista hizo fútbol con el Minnesota United.

Fue su segundo día de prácticas con el equipo de la Major League Soccer que este lunes dio a conocer el estado de salud real del colombiano por medio de un comunicado en el que aclararon que Rodríguez entrena bajo estricta vigilancia médica.

Este martes, el ‘10′ de la Selección nacional cumplió con el 95 por ciento del entrenamiento en el que ya estuvo haciendo trabajos de campo con sus compañeros, como lo dejaron ver las fotos publicadas por las redes de su equipo.

¿Qué dijo el comunicado del Minnesota United sobre James?

En el comunicado, el equipo explicó lo que sucedió con el jugador después del partido ante Francia, indicaron que estuvo hospitalizado y que la mayor parte de su recuperación la llevó a cabo en su casa.

Además, aclararon que el colombiano nunca sufrió nunca sufrió de rabdomiólisis como se había rumorado en la última semana. Pidió, también, a los medios de comunicación que no especularan con la salud del volante.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre James Rodríguez?

Antes del partido del Bayern Múnich ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League, Luis Díaz habló sobre la salud de James Rodríguez.

El extremo dijo que confía en la recuperación total del mediocampista y que, además, es el capitán de la Selección Colombia, “lo vi un poco mal después del partido, se sentía un poco mal, creo que con una intoxicación o algo así, pero no tengo detalles y ojalá esté muy bien, se recupere pronto”.

“Es el capitán, obviamente va a querer estar ahí, ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para tratar de ayudar lo que más se pueda y él siempre está disponible”, concluyó.