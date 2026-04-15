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15 abr 2026 Actualizado 03:18

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Selección Colombia

Colombia vence a Chile y sueña con Mundial Femenino: vea la tabla de posiciones en Liga de Naciones

La Selección se impuso en el Pascual Guerrero y está más cerca que nunca de la Copa del Mundo.

Colombia vence a Chile y sueña con Mundial Femenino: vea la tabla de posiciones en Liga de Naciones / FCF

Colombia vence a Chile y sueña con Mundial Femenino: vea la tabla de posiciones en Liga de Naciones / FCF

Colombia vence a Chile y sueña con Mundial Femenino: vea la tabla de posiciones en Liga de Naciones / FCF

¡La Selección Colombia quedó muy cerca del Mundial Femenino! El cuadro nacional derrotó 2-0 a Chile en el Pascual Guerrero y se mantiene como líder de Liga de Naciones Femenina, junto con Argentina.

REPASE ACÁ LA VICTORIA DE COLOMBIA SOBRE CHILE EN LA LIGA DE NACIONES

Sólido triunfo de la Tricolor, que empezó ganando a los 14 minutos de partido, cuando Linda Caicedo protagonizó una espectacular jugada individual de izquierda hacia adentro y dentro del área fusiló a la guardameta rival. Golazo de la jugador del Real Madrid.

La sentencia llegó al 90+5′, cuando la misma Linda ingresó al área con balón dominado y tras un leve agarrón cayó al suelo. Polémica situación que la juez central sancionó como pena máxima y Manuela Vanegas, de pierna izquierda, selló el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Colombia comparte el liderato de la Liga de Naciones con Argentina, ambas con 13 puntos. A falta de tres fechas para concluir el certamen, la clasificación directa está a la vuelta de la esquina.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones

Pos.SelecciónPuntosDiferencia
1.Argentina13+12
2.Colombia13+7
3.Venezuela8+5
4.Perú7-6
5.Chile7+2
6.Paraguay7-1
7.Ecuador5+1
8.Uruguay5-1
9.Bolivia1-18

***Las dos primeras clasificadas tendrán su tiquete directo al Mundial 2027, mientras que las dos siguientes (3°, 4°) irán al repechaje internacional.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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