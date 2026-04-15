Lucas González explicó su polémica declaración en la pausa del Nacional vs Tolima por Libertadores

Deportes Tolima no levanta cabeza en la Copa Libertadores 2026. El cuadro ibaguereño cayó 3-1 en su visita a Nacional de Uruguay y acumula ya dos partidos sin conocer la victoria en el certamen continental, rendimiento que lo tiene por fuera de zona de clasificación.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE NACIONAL Y TOLIMA POR LA COPA LIBERTADORES

A pesar de la derrota en Montevideo, uno de los aspectos que más llamó la atención durante el compromiso llegó por cuenta del entrenador Lucas González. Durante una de las pausas de rehidratación, el director técnico bogotano le dio el siguiente mensaje motivacional a sus jugadores: “Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar”.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron en críticas hacia Lucas, teniendo en cuenta que al momento de decirlo el marcador iba 0-0 y terminó con derrota para su dirigidos.

Lucas González explicó su polémica declaración en la pausa del Nacional vs Tolima

Sobre todo lo anterior, le preguntaron a Lucas González en conferencia de prensa y su respuesta permitió aclarar la situación, dejando de lado los críticas por supuesto “agrande” o “excesiva confianza” para afrontar un partido de Copa Libertadores.

“Esas pausas son peligrosas. En el momento en que estás ahí, estás con tus jugadores hablando como normalmente lo haces con ellos“, empezó advitiendo el estratega.

En este orden de ideas señaló que dichas palabras eran “una forma de comunicarte con los jugadores para que sientan la energía que quieres transmitir” y apuntó de manera tajante: “Evidentemente es un lenguaje figurativo. No puedes ser 100 veces mejor que un equipo en este nivel, es imposible”.

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Así las cosas, Lucas comentó que intentaba hacer entender a sus dirigidos que si se jugaba de la manera en que el Tolima quería, es decir “tener la pelota, ponerla en el piso, quitársela a ellos y contrarrestar ese juego directo de ellos manteniendo el balón”, lo natural hubiese sido que el resultado los favoreciera.

“A lo que me refería era que nosotros jugando nuestro juego, somos mejores... Si el partido se ponía teniendo nosotros la pelota, ellos sufrían más intentando quitarla”, replicó.

Claro está que la historia terminó siendo absolutamente diferente y así lo explicó el DT: “El ambiente y la situación que enfrentas, con esa emotividad que te genera la hinchada y lo bonito de un partido de Copa Libertadores, hace que los chicos a veces sientan esa necesidad de ir para adelante muy rápido, pero terminas perdiendo el balón y otra vez caes en el juego de ellos”.

Fue derrota entonces del Deportes Tolima, que por ahora ocupa la tercera posición del Grupo B de la Copa Libertadores con un solo punto y -2 en la diferencia de gol. En la siguiente jornada recibirá en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a Coquimbo Unido (28 de abril).

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