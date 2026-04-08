El técnico del Minnesota sobre James Rodríguez: “Contento de que se haya recuperado”

La Selección Colombia emitió su primer comunicado el pasado 2 de abril sobre el estado de salud de James Rodríguez, luego del partido ante Francia, en el que se confirmó que había sido hospitalizado por una deshidratación severa.

Posteriormente, el club estadounidense Minnesota United entregó, el 6 de abril, un parte más alentador sobre la condición del jugador, informando que ya había retomado trabajos de campo junto a sus compañeros. Además, la institución descartó cualquier otra complicación clínica, luego de los rumores que señalaban un posible agravamiento de su estado durante la hospitalización.

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Dos días después de ese reporte positivo, el director técnico del Minnesota Knowles se refirió al plan de recuperación del colombiano en declaraciones al medio KSTP Sports, previo al partido por la MLS frente a San Diego, programado para el 11 de abril.

“Contento de que James se haya recuperado, al punto de estar en el campo. Que James haya venido ayer y hoy, y participara en un 90% a 95% de la sesión en uno de los días más calientes aquí hasta ahora, habla de su profesionalismo. Es extraordinario que haya tenido esa recuperación”, afirmó el entrenador.

Cabe resaltar que James no ha logrado consolidarse como titular ni disputar al menos 45 minutos desde su llegada a la MLS. Los aspectos físicos y el proceso de adaptación han limitado su participación: apenas ha sumado 26 minutos ante Vancouver Whitecaps y 13 frente a Seattle Sounders, siendo estas sus únicas apariciones hasta el momento.

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“Que haya terminado antes la práctica fue planeado, no iba a ser incluido en la última parte de la sesión. Continuaremos manejándolo día a día, aumentando el volumen. Manejaremos sus cargas para hacer lo que más le conviene a él”, concluyó el estratega neozelandés.

Ese es el plan de trabajo que tiene el cuerpo técnico del Minnesota para llevar de forma progresiva la recuperación del colombiano, buscando evitar recaídas o posibles lesiones que le impidan alejarlo más tiempo de las canchas.