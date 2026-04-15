James Rodríguez tuvo su primera titularidad en la clasificación del Minnesota por Copa: así le fue

James Rodríguez tuvo su primera titularidad en la clasificación del Minnesota por Copa / @MNUFC

¡Y un día regresó James Rodríguez! El volante colombiano sorprendió a propios y extraños al asumir su primera titularidad con el Minnesota United, equipo que lo fichó para la temporada 2026. Lo hizo en la tercera ronda de la Copa Local frente al modesto Sacramento Republic.

Luego de varios días de ausencia, el cucuteño de 34 años disputó 66 minutos en la noche del martes 14 de abril, encuentro que se terminó definiendo con un marcador de 9-8 en la tanda de penales definitiva.

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Y es que el experimentado volante se encuentra en una lucha contra el tiempo por recuperar su mejor nivel de cara a la Copa del Mundo que iniciará en menos de 60 días y que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Rodríguez Rubio, que viene de haber sufrido un cuadro severo de deshidratación, retornó a los entrenamientos previo a la sexta jornada de la liga norteamericana (MLS), y aunque poco a poco fue volviendo a la actividad, en aquel duelo frente al San Diego FC (11 de abril) no entró en convocatoria.

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Así le fue a James Rodríguez en su primera titularidad con Minnesota

Los Loons partieron como amplios favoritos ante el cuadro de Sacramento, de la segunda división estadounidense, pese a alinear un equipo alternativo. Incluso, el entrenador Cameron Knowles soprendió al alinear a James Rodríguez como falso nueve, posición que muy pocas veces, casi nunca, asumió en su extensa carrera.

El encuentro desarrollado en el Heart Health Park (Sacramento) ante una regular cantidad de aficionados se definió en una tanda de penales de 12 rondas después de un empate sin goles en 120 minutos.

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James, quien no ha tenido acción oficial de partido desde la derrota 3-1 de Colombia ante Francia durante la fecha FIFA de marzo, tendrá una nueva oportunidad el fin de semana cuando Minnesota reciba a los Portland Timbers del histórico Diego Chará y Jimer Fory en el Allianz Field.

Sumados los 66 minutos de la jornada del miércoles, James llega a 105 minutos disputados con el cuadro norteamericano desde su llegada en el mes de febrero.