Cartagena reunirá al sector cooperativo y solidario con una agenda internacional sobre integración

Del 15 al 17 de abril, Cartagena será sede de uno de los encuentros más relevantes para el sector cooperativo y solidario del país. Se trata de la 41.ª Jornada de Opinión Cooperativa – JOC 2026, organizada por Ascoop, que reunirá a líderes, directivos, expertos y representantes de cooperativas, fondos de empleados, mutuales y entidades del ecosistema solidario en una agenda de alto nivel enfocada en la construcción de comunidades sostenibles.

Bajo ese lema, la JOC 2026 ha sido concebida como un espacio de reflexión, articulación e incidencia alrededor de cinco grandes ejes: impacto económico desde la acción cooperativa, intercooperar para fortalecer comunidades, experiencias que transforman problemas comunes en oportunidades, confianza y legitimidad cooperativa, y tecnología al servicio de la integración cooperativa.

De esta manera, la Jornada se proyecta como un punto de encuentro estratégico para analizar el presente y el futuro del sector cooperativo y solidario, en diálogo con referentes nacionales e internacionales.

La apertura del evento, el miércoles 15 de abril, estará marcada por el acto de instalación y la conferencia inaugural “La integración como factor clave para crear comunidades sostenibles”, a cargo de Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una de las voces más representativas del cooperativismo mundial.

La agenda del jueves 16 de abril iniciará con el eje “Impacto económico desde la acción cooperativa”, en el que tendrá un lugar central la conferencia “Cooperativismo: realidad, acción y compromiso”, presentada por María Eugenia Pérez Zea, presidenta ejecutiva de Ascoop.

Su intervención pondrá sobre la mesa una lectura gremial de los principales desafíos regulatorios que hoy enfrentan las organizaciones del sector cooperativo y solidario, y servirá como marco para presentar avances concretos en materia de incidencia y defensa institucional.

En desarrollo de esa conferencia, Ascoop compartirá los avances del estudio de diagnóstico integral normativo del sector cooperativo, un ejercicio técnico orientado a identificar barreras que afectan el crecimiento, la estabilidad y la competitividad de las organizaciones solidarias.

El proceso ha sido estructurado en cinco fases y ya reporta la revisión de 66 normas entre leyes, decretos, circulares, anexos técnicos y guías, así como la identificación de 228 hallazgos o iniciativas de actuación y ajuste regulatorio.

Este diagnóstico no solo evidencia la magnitud del trabajo técnico adelantado, sino que también refuerza una preocupación de fondo para el gremio: una parte importante de las barreras que hoy limitan el desarrollo del sector tiene origen normativo y regulatorio, lo que exige una acción gremial sólida, argumentada y con capacidad de interlocución ante las distintas instancias del Estado.

En ese mismo contexto, la presidenta ejecutiva de Ascoop abordará uno de los temas jurídicos más sensibles para el sector: los efectos de la Ley 2445 de 2025, que modificó el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante.

Para el gremio, esta reforma genera impactos relevantes sobre la recuperación de cartera de las cooperativas y abre un debate de fondo sobre la protección de los derechos del sector, la seguridad jurídica y el reconocimiento de la naturaleza propia de las organizaciones cooperativas y solidarias dentro del ordenamiento legal.